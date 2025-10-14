اصفهان-داران-ازنا؛ حلقه طلایی اتصال ریلی مرکز به جنوب کشور

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در سال‌های اخیر، شرق لرستان به‌ویژه شهرستان‌های الیگودرز و ازنا، در کانون طرح‌های زیربنایی وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.

این منطقه که همواره از ضعف زیرساخت‌های ارتباطی و فاصله از شبکه‌های اصلی ریلی و جاده‌ای کشور رنج برده است، اکنون با اجرای پروژه‌های بزرگی چون راه‌آهن اصفهان - داران - ازنا و محور مواصلاتی الیگودرز - داران، در آستانه تحول قرار دارد.

پروژه راه‌آهن اصفهان - داران - ازنا یکی از طرح‌های راهبردی کشور در توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی است که با تکمیل آن، حلقه اتصال مرکزی‌ترین استان‌های ایران به بنادر جنوبی کشور شکل می‌گیرد و تحولی اساسی در جابه‌جایی بار و مسافر ایجاد خواهد شد.

سفر اخیر اعضای کمیسیون عمران مجلس با همراهی نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر راه و شهرسازی و استاندار لرستان، گام مؤثری در جهت تسریع این طرح‌ها بود.

در جریان بازدید میدانی رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی و معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور از قطعه پنجم پروژه راه‌آهن اصفهان - داران - ازنا، آخرین وضعیت اجرایی، موانع موجود و نیازهای اعتباری این طرح ملی مورد بررسی قرار گرفت.

این بازدید با هدف ارزیابی میزان پیشرفت فیزیکی طرح و رفع موانع اجرایی آن در محور ارتباطی مهم اصفهان به لرستان انجام شد.

شتاب در اجرای راه‌آهن اصفهان – داران – ازنا

هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آخرین وضعیت اجرایی پروژه ملی راه‌آهن اصفهان – داران - ازنا خبر داد و گفت: این مسیر ریلی به طول ۳۲۲ کیلومتر، از ایستگاه ایرانکوه در اصفهان آغاز و در ایستگاه ازنا در لرستان پایان می‌یابد؛ ۲۵۷ کیلومتر از مسیر در محدوده استان اصفهان و ۶۵ کیلومتر آن در لرستان قرار دارد.

بازوند با اشاره به اجرای عملیات زیرسازی در قطعه پنجم این پروژه اظهار کرد: این بخش به طول ۲۹.۶ کیلومتر از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و تاکنون حدود ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی در مرحله زیرسازی داشته است.

به گفته وی، با تکمیل این قطعه، شهر الیگودرز برای نخستین‌بار به شبکه ریلی کشور متصل می‌شود؛ موضوعی که نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه اقتصادی، صنعتی و حمل‌ونقل شرق لرستان خواهد داشت.

کاهش ۲۸۵ کیلومتری مسیر ریلی اصفهان تا خوزستان

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور هدف اصلی این طرح را ایجاد مسیر مستقیم ریلی میان اصفهان و بنادر جنوبی کشور عنوان کرد و افزود: اجرای این پروژه باعث کاهش ۲۸۵ کیلومتری مسیر اصفهان تا خوزستان می‌شود و زمینه ارتباط مستقیم اصفهان با بندر امام خمینی (ره) و بندر خرمشهر را فراهم می‌سازد.

به گفته بازوند، بهره‌برداری از این محور علاوه بر کاهش بار ترافیکی جاده‌ها و صرفه‌جویی در مصرف سوخت، به افزایش ایمنی سفر، رونق گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری در مناطق مرکزی کشور منجر خواهد شد.

ویژگی‌های فنی و مهندسی طرح

وی در تشریح مشخصات فنی پروژه گفت: مسیر راه‌آهن اصفهان - داران - ازنا در پنج قطعه طراحی شده و شامل ۱۶ ایستگاه بین‌راهی است. حدود ۳۵ درصد از مسیر در دشت‌ها، ۴۵ درصد در نواحی تپه‌ماهور و ۲۰ درصد در مناطق کوهستانی قرار دارد.

بازوند طول پل‌های مسیر را ۳۶۰۰ متر و طول تونل‌ها را ۳۷۲۵ متر اعلام کرد و افزود: سرعت طراحی برای قطارهای مسافری ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت و برای قطارهای باری ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت تعیین شده است.

وی همچنین گفت: پروژه به‌صورت تک‌خطه اجرا می‌شود و طبق پیش‌بینی‌ها، در سال نخست بهره‌برداری، ظرفیت جابه‌جایی یک میلیون تن بار و نیم میلیون مسافر را خواهد داشت. این رقم در افق بیست‌ساله به ۲.۵ میلیون تن بار و ۸۰۰ هزار مسافر افزایش می‌یابد.

تمرکز بر تکمیل قطعه پنجم و رفع موانع اجرایی

بازوند درباره روند فعلی عملیات توضیح داد: در قطعه پنجم تاکنون خاک‌برداری با پیشرفت ۲۲ درصد، خاک‌ریزی با ۶۶ درصد و آرماتوربندی با حدود ۳۲ درصد در حال انجام است.

وی تأکید کرد: تمرکز اصلی وزارت راه در حال حاضر تکمیل این قطعه و اتصال آن به شبکه ریلی سراسری است تا نتایج اقتصادی و حمل‌ونقلی طرح هرچه سریع‌تر برای مردم منطقه ملموس شود.

این مقام مسئول از لزوم تخصیص اعتبارات جدید برای تملک اراضی و آزادسازی مسیرهای کشاورزی سخن گفت و افزود: پیشبرد سایر قطعات و تأمین منابع مالی پایدار نیز برای تحقق کامل این طرح ملی ضروری است.

درخواست برای حمایت مضاعف دولت و مجلس

معاون وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از پیگیری‌های کمیسیون عمران مجلس، اظهار کرد: راه‌آهن اصفهان - داران - ازنا نه‌تنها یکی از طرح‌های مهم وزارت راه و شهرسازی، بلکه از محورهای کلیدی توسعه مناطق مرکزی کشور است و انتظار داریم با حمایت دولت و مجلس، تخصیص اعتبارات ویژه برای آن در دستور کار قرار گیرد.

بازوند گفت: با ادامه همکاری دستگاه‌های اجرایی، قرارگاه‌های عمرانی و همراهی مجلس، امیدواریم این پروژه طی چند سال آینده به بهره‌برداری برسد و استان‌های مرکزی کشور از مسیر ریلی ایمن و سریع به بنادر جنوبی متصل شوند.

تحولی در توسعه متوازن و کاهش فشار بر جاده‌ها

پروژه راه‌آهن اصفهان - داران - ازنا به‌عنوان یکی از حلقه‌های کلیدی در شبکه ریلی کشور، نه‌تنها موجب تسهیل جابه‌جایی کالا و مسافر بین استان‌های اصفهان، لرستان و خوزستان می‌شود، بلکه با کاهش بار ترافیکی محورهای جاده‌ای و افزایش ایمنی سفرها، گامی مؤثر در جهت تحقق توسعه متوازن و پایدار در کشور به‌شمار می‌رود.

به گفته کارشناسان، این پروژه در صورت بهره‌برداری کامل، می‌تواند سهم حمل‌ونقل ریلی در مرکز کشور را به‌طور چشمگیری افزایش دهد و نقش مهمی در پیوند میان مراکز تولید صنعتی و بنادر صادراتی ایفا کند.

رضایی‌کوچی: پروژه راه‌آهن الیگودرز نیازمند ۲ همت اعتبار است

محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در حاشیه بازدید اعضای این کمیسیون از شهرستان الیگودرز، اظهار داشت: پروژه راه‌آهن اصفهان - داران - ازنا یکی از محورهای مهم و ملی کشور است که نقش اساسی در اتصال استان‌های مرکزی به شبکه ریلی جنوب دارد. این طرح علاوه بر تسهیل جابه‌جایی بار و مسافر، در توسعه اقتصادی، افزایش ایمنی سفرها و کاهش بار ترافیکی جاده‌ها بسیار مؤثر خواهد بود.

وی با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان الیگودرز در مسیر این پروژه افزود: با بهره‌برداری از این محور، شهر الیگودرز به شبکه سراسری ریلی متصل می‌شود و این امر می‌تواند زمینه رشد صنعتی و تجاری منطقه را به‌طور چشمگیری فراهم کند.

تأمین اعتبار از مسیرهای جدید مالی

رضایی‌کوچی درباره آخرین تصمیمات اتخاذشده در زمینه تأمین اعتبار این طرح گفت: برای تکمیل راه‌آهن الیگودرز حدود ۲ همت اعتبار نیاز است. بر همین اساس، کمیسیون عمران مجلس با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه، مکانیسمی در قالب ماده ۵۶ قانون الحاق تنظیم کرده تا بتوانیم بخشی از منابع مالی پروژه را از طریق سرمایه‌گذاری و تسهیلات بانکی تأمین کنیم.

وی افزود: در گام نخست، مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه اختصاص یافته تا عملیات اجرایی در بخش‌های اولویت‌دار به‌ویژه در قطعه پنجم با شتاب بیشتری دنبال شود.

اصلاح ردیف بودجه و حمایت مستمر مجلس

رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: پروژه راه‌آهن اصفهان - داران - ازنا از جمله طرح‌هایی است که در لایحه بودجه سال آینده با اصلاح ردیف اختصاصی دنبال خواهد شد تا روند تخصیص اعتبارات آن پایدار و مستمر شود.

به گفته وی، پیگیری‌های مستمر مجلس برای تسریع در اجرای این طرح ادامه دارد.

رضایی‌کوچی خاطرنشان کرد: یکی از اولویت‌های کمیسیون عمران در سفرهای استانی، شناسایی گره‌های اجرایی پروژه‌های زیرساختی و اتخاذ تصمیمات عملی برای رفع آنهاست. در همین راستا، تصمیم‌گیری درباره راه‌آهن الیگودرز نیز با رویکرد حمایت از طرح‌های توسعه‌ای مناطق کمتر برخوردار انجام شد.

تأکید بر اثرات اقتصادی و اشتغال‌زایی پروژه

وی با اشاره به آثار اقتصادی پروژه گفت: توسعه شبکه ریلی در محور اصفهان - الیگودرز - ازنا نه‌تنها حمل‌ونقل بار و مسافر را تسهیل می‌کند، بلکه با جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم در استان‌های لرستان و اصفهان همراه خواهد بود.

رضایی‌کوچی افزود: با تکمیل این طرح، مسیر ارتباطی صنایع بزرگ استان اصفهان و مناطق مرکزی کشور به بنادر جنوبی از طریق راه‌آهن به‌طور مستقیم برقرار می‌شود که به صرفه‌جویی در زمان، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و توسعه صادرات داخلی منجر خواهد شد.

نقش نظارتی مجلس در پیشبرد پروژه‌های زیربنایی

رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه گفت: وظیفه مجلس، صرفاً تصویب بودجه نیست؛ بلکه نظارت بر اجرای طرح‌های کلان نیز از مأموریت‌های اصلی ماست. در بازدیدهای استانی، ما تلاش می‌کنیم ضمن بررسی میدانی، مشکلات فنی و مالی پروژه‌ها را شناسایی و برای رفع آنها تصمیمات اجرایی اتخاذ کنیم.

وی افزود: در مورد راه‌آهن الیگودرز نیز مقرر شده پس از بازگشت به تهران، در جلسه تکمیلی کمیسیون عمران، مصوبات این بازدید نهایی و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود تا روند اجرای پروژه با قدرت بیشتری ادامه یابد.

بازوند: تخصیص ۲ همت اعتبار برای راه‌آهن الیگودرز تصویب شد

هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جریان حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون و نایب‌رئیس اول مجلس، تصمیمات بسیار خوبی برای طرح‌های زیرساختی منطقه از جمله راه‌آهن الیگودرز، مسیر ارتباطی الیگودرز - داران - اصفهان و راه‌های روستایی و کمربندی دورود اتخاذ شد.

وی افزود: این تصمیمات نتیجه پیگیری‌های مداوم مسئولان استان به‌ویژه استاندار است و قطعاً در روند تخصیص اعتبارات و درج پروژه‌ها در بودجه سال ۱۴۰۵ تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.

در این بازدید مقرر شد برای تکمیل پروژه دو همت اعتبار اختصاص یابد

بازوند درباره پروژه راه‌آهن اصفهان - داران - ازنا گفت: در این بازدید مقرر شد برای تکمیل پروژه دو همت اعتبار اختصاص یابد. این میزان منابع مالی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرعت‌بخشی به اجرای قطعات باقیمانده و رفع موانع مالی پروژه داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت این طرح ملی افزود: پروژه راه‌آهن اصفهان - داران - ازنا از جمله طرح‌های اولویت‌دار کشور است که تکمیل آن موجب اتصال مستقیم استان‌های مرکزی به بنادر جنوبی می‌شود. با بهره‌برداری از این محور، شهر الیگودرز نیز به شبکه ریلی سراسری متصل خواهد شد که تحول بزرگی در حوزه حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی منطقه به شمار می‌آید.

بازوند با اشاره به پیگیری مستمر وزارت راه و شهرسازی برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور گفت: این تصمیمات در راستای ارتقای شبکه حمل‌ونقل و بهبود مسیرهای مواصلاتی بین استان‌ها اتخاذ شده است. هدف اصلی، افزایش ایمنی سفرها، کاهش هزینه‌های تردد و تسهیل جابه‌جایی بار و مسافر در مناطق مرکزی کشور است.

وی تصریح کرد: پروژه‌های ریلی و جاده‌ای این منطقه از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی در سال‌های پیش‌رو خواهد بود و با هم‌افزایی مجلس، دولت و دستگاه‌های اجرایی، امیدواریم شاهد تحولات ملموس در توسعه حمل‌ونقل و رشد اقتصادی استان لرستان باشیم.

استاندار لرستان: پروژه‌های ریلی و جاده‌ای شرق استان با شتاب در حال پیشرفت است

سید سعید شاهرخی استاندار لرستان هم به مهر اظهار داشت: حضور کمیسیون عمران مجلس در عالی‌ترین سطح، با همراهی نیکزاد نایب‌رئیس اول مجلس و رئیس کمیسیون عمران، ظرفیت ارزشمندی برای تصمیم‌سازی و جذب اعتبارات عمرانی در لرستان ایجاد کرد.

وی افزود: در این سفر، علاوه بر بازدید از پروژه‌های راه و راه‌آهن، تصمیمات مؤثری برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شرق استان در شهرستان‌های الیگودرز، ازنا و دورود اتخاذ شد که تأثیر آن در بودجه سال ۱۴۰۵ کاملاً محسوس خواهد بود.

یکی از نتایج مهم بازدید کمیسیون عمران، تأمین اعتبار پروژه راه‌آهن الیگودرز – ازنا است

استاندار لرستان با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در این سفر گفت: یکی از نتایج مهم بازدید کمیسیون عمران، تأمین اعتبار پروژه راه‌آهن الیگودرز - ازنا است که از مسیر اصفهان به استان ما می‌رسد و نقش کلیدی در اتصال ریلی لرستان به شبکه سراسری دارد.

شاهرخی ادامه داد: این پروژه تاکنون ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با حمایت‌های وزارت راه و شهرسازی و همکاری شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، مراحل تکمیلی آن با جدیت دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: راه‌آهن الیگودرز - ازنا یکی از طرح‌های راهبردی استان محسوب می‌شود و علاوه بر کاهش مسیر و هزینه حمل‌ونقل، سبب رونق اقتصادی، افزایش ایمنی سفرها و تسهیل دسترسی به بنادر جنوبی کشور خواهد شد.

محور الیگودرز - داران تا پایان آذرماه تکمیل می‌شود

شاهرخی در ادامه درباره محور مهم الیگودرز - داران اظهار داشت: این محور یکی از مسیرهای استراتژیک لرستان به سمت استان‌های اصفهان، یزد و جنوبی کشور است و در زمره پروژه‌های پیشران توسعه‌ای استان قرار دارد.

وی افزود: از مجموع ۱۹.۵ کیلومتر مسیر، تاکنون حدود ۱۰.۵ کیلومتر آسفالت شده و عملیات اجرایی در قطعه ۲.۵ کیلومتری که از خطرناک‌ترین نقاط مسیر به شمار می‌رود، با تأمین اعتبار لازم از سوی دولت و شرکت توسعه زیرساخت با سرعت مطلوب در حال انجام است.

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: با تزریق اعتبارات جدید، پیش‌بینی می‌شود تا دو ماه آینده این محور به طور کامل تکمیل و آماده بهره‌برداری شود. همچنین ۶ کیلومتر پایانی مسیر نیز در مرحله واگذاری پیمان قرار دارد و منابع مالی آن در حال تجهیز است.

تسریع در اجرای کمربندی دورود و بهسازی معابر روستایی

استاندار لرستان همچنین از تصویب طرح‌های عمرانی دیگر در شرق استان خبر داد و گفت: در این سفر، تسریع در اجرای پروژه کمربندی دورود و آسفالت ۸۰ هزار مترمربع از معابر روستایی توسط بنیاد مسکن مصوب شد. علاوه بر آن، اداره کل راهداری نیز متعهد به اجرای ۱۴ کیلومتر راه روستایی جدید در این منطقه شد.

وی افزود: با توجه به نقش روستاهای شرقی استان در تأمین محصولات کشاورزی و دامداری، بهسازی این مسیرها نقش مستقیمی در بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی روستاییان خواهد داشت.

استاندار لرستان تصریح کرد: بازدید میدانی کمیسیون عمران مجلس در آستانه تدوین بودجه سال آینده، فرصت ارزشمندی برای طرح نیازهای استان بود. با انعکاس این بازدیدها و مستندسازی پروژه‌های نیمه‌تمام، امیدواریم سهم لرستان از اعتبارات ملی در سال ۱۴۰۵ به شکل قابل توجهی افزایش یابد.

وی افزود: تمام تلاش مدیریت استان این است که با همکاری مجلس، دولت و وزارت راه و شهرسازی، روند اجرای پروژه‌های زیرساختی شرق لرستان با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود تا مردم آثار واقعی توسعه را در زندگی خود لمس کنند.

بنابراین گزارش، با تصمیمات اتخاذشده در جریان سفر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و معاون وزیر راه و شهرسازی به لرستان، روند اجرای پروژه‌های ریلی و جاده‌ای شرق استان وارد مرحله تازه‌ای شده است.

بر اساس توافق‌های صورت‌گرفته، تأمین اعتبار برای تکمیل راه‌آهن الیگودرز - ازنا و محور ارتباطی الیگودرز - داران در اولویت برنامه‌های عمرانی سال ۱۴۰۵ قرار دارد.

طبق اعلام مسئولان استانی، با اجرای این تصمیمات، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری بخش عمده مسیر الیگودرز - داران تکمیل و عملیات تکمیلی راه‌آهن در قطعه پنجم نیز سرعت بیشتری بگیرد.

باید منتظر ماند و دید نتیجه بررسی و پیگیری مصوبات این سفر در جلسات آینده کمیسیون عمران مجلس و ابلاغ آنچه خواهد شد.