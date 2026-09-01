به گزارش خبرگزاری مهر؛ متن پیام فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند امیر سرتیپ علیرضا الهامی

فرمانده محترم نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

دهم شهریور ماه یادآور جانفشانی‌ مدافعان حریم آسمان این مرز و بوم و فرصتی مغتنم برای پاسداشت مجاهدت‌های نیروی پدافند هوایی ارتش در حراست از کیان اسلامی است.

اینجانب، ضمن تبریک صمیمانه این روز فرخنده به جنابعالی و تمامی فرماندهان، مسئولان و کارکنان غیور و ولایتمدار آن نیرو، بر این باور هستم آنچه امروز از توانمندی‌های پدافند هوایی کشور به نمایش درآمده، اعتماد به ظرفیت‌ها و توانمندی های دانشمندان جوان ایران مایه امید و مباهات ملت ایران است.

به فضل الهی هماهنگی و همدلی کم نظیر بین نیروی پدافند هوایی ارتش و سپاه، و نیز شبکه‌سازی یکپارچه، به‌روزرسانی مستمر فناوری‌ها، و اتکا بر توان داخلی و جوانان دانش‌بنیان ایرانی، می‌تواند معادلات دشمن در عرصه هوایی را بیش از پیش بر هم زند و بازدارندگی اطمینان بخشی را برای کشور ایجاد نماید.

با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان سرافراز پدافند هوایی ارتش پرافتخار جمهوری اسلامی ایران، به ویژه شهیدان والامقامی که در راه حراست از آسمان کشور در دفاع مقدس دوم و سوم جان خویش را نثار کردند، از درگاه خداوند متعال، توفیق و سربلنگی روزافزون جنابعالی و یکایک رزمندگان دلیر و متخصص آن نیرو را در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تبعیت از تدابیر، فرامین و رهنمودهای حکیمانه رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای(دام ظله العالی) مسئلت می‌نمایم و امیدوارم با وحدت، همدلی و هم افزایی هرچه بیشتر میان تمامی نیروهای مسلح، آسمان همیشه پرشکوه و امن ایران اسلامی، پایدارترین سنگر عزت و اقتدار ملی باقی بماند.

سرلشکر پاسدار احمد وحیدی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۵