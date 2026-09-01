تحلیلگر امور نظامی: جنگ علیه ایران به ارتش آمریکا فشار آورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رابرت فاکس کارشناس امور نظامی با انتشار یک مقاله در آی پیپر انگلیس تاکید کرد، جنگی که قرار بود شش هفته بیشتر به طول نیانجامد وارد هفتمین ماه خود بدون دستیابی به یک راه کار قابل اعتماد شده است. با از سرگیری تنش ها در تنگه هرمز قیمت نفت فورا ۲ درصد افزایش یافت.

وی اضافه کرد: ایران ارزش کنترل بر تنگه هرمز را دریافته و از آن به عنوان اهرم فشار اقتصادی و سیاسی بر آمریکا و همپیمانانش استفاده می کند.

فاکس ادامه داد: ایران قادر است از رفتار ترامپ مقابل همپیمانان خود از خلیج فارس گرفته تا انگلیس، دانمارک و کانادا بهره ببرد. این در حالی است که منابع سیاسی و نظامی آمریکا در حال فروکش کردن است.

وی بیان کرد: آمریکا بعد از اعزام ۵۰ هزار نیروی بیشتر و ۲ گروه ناوهواپیمابر، هزینه نظامی فزاینده ای را متحمل شده است. همچنین مقادیر انبوهی از موشک ها و مهمات جنگی را استفاده کرده است. ناو لینکلن بیش از ۲۰۵ روز در دریا مستقر بوده و نیروهای آن از افسردگی، نگرانی و حتی خودکشی حرف می زنند. این فشار تنها بر آمادگی آمریکا در خاورمیانه تأثیر نمی گذارد بلکه قدرت ارتش آمریکا برای تعامل با بحران های جهانی را تضعیف می کند.