به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بهای نفت در معاملات روز سه‌شنبه حدود یک دلار افزایش یافت؛ چراکه تشدید تنش‌ها و درگیری‌های نظامی میان آمریکا و ایران در خاورمیانه، بار دیگر نگرانی‌ها درباره اختلال گسترده در عرضه نفت از این منطقه راهبردی را تقویت کرده است. بر این اساس، قیمت هر بشکه نفت خام برنت با ۱.۰۵ دلار (معادل ۱.۲ درصد) افزایش به ۹۱.۴۵ دلار رسید و هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز با ۱.۲۷ دلار (معادل ۱.۵ درصد) رشد، در سطح ۸۶.۹۸ دلار دادوستد شد.

تداوم روند صعودی قیمت‌ها در بازارهای جهانی

رشد قیمت‌های روز سه‌شنبه در امتداد معاملات روز گذشته رخ داد؛ جایی که قیمت نفت برنت ۲.۷ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از ۲۵ آگوست رسید. هم‌زمان، شاخص وست تگزاس اینترمدیت نیز با ثبت رشد ۲.۸ درصدی، بالاترین رقم را از ۲۱ آگوست ثبت کرد.

تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت کی‌سی‌ام، با اشاره به تحولات اخیر اعلام کرد: این رخدادها احتمال اقدامات تلافی‌جویانه و آسیب به زیرساخت‌های انرژی در خلیج فارس را افزایش داده و ابهامات تازه‌ای پیرامون ایمنی تردد در تنگه هرمز به وجود آورده است؛ ریسک‌هایی که مستقیماً در روند صعودی بهای نفت منعکس شده‌اند.

محدودیت شدید تردد در تنگه هرمز و بی‌نتیجه بودن میانجی‌گری‌ها

طبق داده‌های رهگیری کشتیرانی شرکت کپلر، روز دوشنبه تنها ۵ فروند کشتی فله‌بر از تنگه هرمز عبور کردند که بسیار کمتر از میانگین ده‌روزه یعنی حدود ۱۴ فروند در روز است؛ نکته قابل‌توجه اینکه هیچ‌یک از این شناورها تانکر حامل نفت خام یا فرآورده‌های نفتی نبوده‌اند.

تلاش‌های میانجی‌گرانی نظیر قطر و عمان برای دستیابی به توافقی جهت بازگشایی کامل تنگه هرمز که پیش از بحران، معبر عبور حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت بود، تاکنون به نتیجه نرسیده است. در همین حال، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) اعلام کرد که یک فروند تانکر هنگام خروج از تنگه هرمز هدف اصابت سه پرتابه قرار گرفته است. اگرچه این حادثه خسارت جانی یا زیست‌محیطی نداشته، اما بار دیگر هشداری جدی برای امنیت دریانوردی تلقی می‌شود.

تخلیه ذخایر استراتژیک نفت و چشم‌انداز بازار

از سوی دیگر، کاهش موجودی نفت انبارهای استراتژیک بر فشارهای صعودی افزوده است. تحلیلگران بانک ای‌ان‌زد در گزارشی تأکید کردند که ذخایر اتکایی بازار جهانی نفت رو به اتمام بوده و موجودی آمریکا به مرزهای بحرانی نزدیک شده است؛ ضمن آنکه افزایش تقاضای فصلی، ظرفیت مدیریت تقاضا در بازارهای بزرگی چون چین را به چالش خواهد کشید.

داده‌های رسمی نشان می‌دهد موجودی نفت خام در ذخایر استراتژیک آمریکا (SPR) در هفته گذشته با افت ۳.۱ میلیون بشکه‌ای به ۲۸۶.۶ میلیون بشکه کاهش یافته است. همچنین در نظرسنجی اخیر رویترز، تحلیلگران پیش‌بینی کردند که با تداوم اختلالات ترانزیت دریایی، قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ بالای مرز ۸۰ دلار تثبیت خواهد شد.