بازداشت پنج متخلف با سوختگیری های مکرر و ایجاد کننده صف در میناب

به گزارش خبرنگار مهر، عباس باقری، معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب صبح چهارشنبه با تأکید بر برخورد جدی با متخلفان اظهار داشت: بخشی از مشکلات ایجاد صف در جایگاه‌ها ناشی از افرادی است که با روش‌های مختلف از جمله مخدوش کردن یا پوشاندن پلاک خودرو و سوخت‌گیری‌های مکرر اقدام به سوءاستفاده از سهمیه سوخت می‌کنند.



وی افزود: این افراد پس از شناسایی و احراز تخلف، با دستور قضایی تحت پیگرد قرار گرفته و حسب مورد، توقیف خودرو، ابطال کارت سوخت، توقیف پلاک و سایر اقدامات قانونی در خصوص آنان انجام خواهد شد.



معاون دادستان میناب تصریح کرد: بررسی سوابق سوخت‌گیری خودروها از طریق سامانه‌های مربوطه و همچنین دوربین‌های پلاک‌خوان به‌صورت مستمر انجام می‌شود و افرادی که بیش از یک‌بار در روز اقدام به سوخت‌گیری کرده باشند، شناسایی خواهند شد.



باقری همچنین گفت: افرادی که با مشاهده تیم‌های بازرسی از صف‌ها متواری شده‌اند نیز از طریق تصاویر دوربین‌ها و اطلاعات پلاک خودروها شناسایی و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی در خصوص آنان صورت خواهد گرفت.



وی تأکید کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و ضرورت صیانت از منابع و ذخایر سوخت، در برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان اغماضی صورت نخواهد گرفت.

باقری خاطرنشان کرد: ۵ نفر از افرادی که با سوخت‌ گیری‌های متعدد و خارج از ضابطه موجب ایجاد صف و اختلال در روند توزیع سوخت در جایگاه‌های میناب شده بودند، بازداشت شدند.



افزایش کارت‌های اضطراری برای کاهش صف‌ها



علی بلاک، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه میناب نیز اظهار داشت: با پیگیری‌های انجام‌شده و در راستای دستور استاندار هرمزگان، تعداد کارت‌های اضطراری و آزاد سوخت در جایگاه‌های شهرستان به ۱۴۰ کارت افزایش یافته و توزیع روزانه این کارت‌ها در تمامی جایگاه‌ها انجام می‌شود.



وی افزود: با افزایش کارت‌های اضطراری و سایر اقدامات انجام‌شده، دیگر توجیهی برای سوخت‌گیری‌های مکرر و خارج از نیاز واقعی وجود ندارد و دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی با هماهنگی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع را به‌صورت میدانی، محسوس و نامحسوس رصد می‌کنند.



بلاک خاطرنشان کرد: اجازه نخواهیم داد تعداد محدودی با سوءاستفاده از شرایط موجود، حقوق عمومی و آرامش سایر شهروندان را تحت تأثیر قرار دهند و موجب تشکیل صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت شوند.



معاون فرماندار میناب از شهروندان خواست متناسب با نیاز واقعی خود سوخت‌گیری کنند و از سوخت‌گیری‌های غیرضروری و تکراری خودداری کنند و افزود: نظارت‌های سامانه‌ای، دوربین‌های پلاک‌خوان و بازرسی‌های میدانی در جایگاه‌ها همچنان ادامه خواهد داشت که در این راستا دوربین پلاک خوان جایگاه سوخت ولایت در این شهرستان نیز فعال شد.