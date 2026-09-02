به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد صبح چهارشنبه در جلسه میز گردشگری استان اصفهان با اشاره به اهمیت استمرار ارتباط با فعالان و بازارهای گردشگری اظهار کرد: ارتباطات در حوزه گردشگری نباید مقطعی باشد، بلکه لازم است به صورت مستمر، ممتد و هدفمند دنبال شود و تعاملات موجود میان فعالان گردشگری به تفاهم‌نامه‌هایی با قابلیت اجرا تبدیل شود.

وی افزود: باید برای ایجاد مسیرهای مستمر گردشگری برنامه‌ریزی کنیم تا ارتباط میان استان اصفهان و بازارهای هدف تنها به برگزاری جلسات محدود نشود و در نهایت به شکل‌گیری تورها، سفرهای متقابل و همکاری‌های پایدار منجر شود.

استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان استان‌های کشور در حوزه گردشگری تصریح کرد: می‌توان ظرفیت‌های گردشگری استان‌های مختلف را در قالب برنامه‌های فرهنگی و گردشگری متقابل معرفی کرد؛ برای نمونه، برگزاری هفته فرهنگی یک استان در اصفهان و اجرای برنامه مشابه اصفهان در آن استان می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های گردشگری و ایجاد جریان جدید سفر کمک کند

جمالی نژاد ادامه داد: لازم است مسیرهای موجود میان فعالان گردشگری استان اصفهان و دیگر استان‌ها مرور و ظرفیت‌های همکاری شناسایی شود تا با وجود دشواری‌های اقتصادی و شرایط خاص کشور، زمینه برای تداوم فعالیت‌های گردشگری فراهم شود.

تقویم رویدادهای استان تا پایان سال باید به صورت مستمر دنبال شود

وی با اشاره به اهمیت رویدادهای گردشگری در رونق این حوزه گفت: تقویم رویدادهای استان تا پایان سال باید به صورت مستمر دنبال شود و اطلاع‌رسانی جامع و هدفمند درباره این رویدادها صورت گیرد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه شهرداری‌ها نیز در برگزاری رویدادهای گردشگری پای کار هستند، اظهار کرد: رویدادهای مختلفی در سطح شهرها و مناطق استان پیش‌بینی شده است که استمرار برگزاری و معرفی مناسب آنها می‌تواند به افزایش حضور گردشگران و فعال شدن ظرفیت‌های گردشگری کمک کند.

وی همچنین به برنامه‌ریزی برای حضور اپراتورهای گردشگری خارجی در اصفهان اشاره کرد و افزود: برای حضور اپراتورهای گردشگری خارجی در استان برنامه‌ریزی شده و تلاش می‌کنیم زمینه حضور و فعالیت آنها در اصفهان فراهم شود.

جمالی نژاد با اشاره به مذاکرات انجام شده با طرف چینی بیان کرد: در نشست وبیناری با سفارت ایران در چین، آمادگی طرف چینی برای همکاری و حضور اپراتورهای گردشگری این کشور در اصفهان اعلام شده است و استان نیز آمادگی دارد از این فعالان پذیرایی و ظرفیت‌های گردشگری اصفهان را به آنان معرفی کند.

برنامه‌ریزی برای دعوت از اپراتورهای چینی در دستور کار قرار گرفته است

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای دعوت از اپراتورهای چینی در دستور کار قرار گرفته است تا در زمان مناسب، ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری اصفهان از نزدیک به فعالان بازار چین معرفی شود.

استاندار اصفهان همچنین بر ضرورت رفع موانع زیرساختی برای توسعه گردشگری از بازار چین تأکید کرد و گفت: اگر قرار است گردشگران چینی در اصفهان حضور بیشتری داشته باشند، باید متناسب با نیازهای این بازار، زیرساخت‌های مورد نیاز را نیز تقویت کنیم.

وی آموزش زبان چینی و توسعه خدمات متناسب با گردشگران این کشور را از جمله نیازهای موجود دانست و اظهار کرد: در حوزه آموزش زبان چینی ظرفیت‌های محدودی وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود. در همین راستا فعال شدن دوره‌های آموزش زبان چینی در برخی مراکز آموزشی از جمله جهاد دانشگاهی در حال پیگیری است.

جمالی نژاد همچنین بر ضرورت توسعه خدمات غذایی متناسب با گردشگران چینی تأکید کرد و افزود: تعداد مراکزی که غذای چینی ارائه می‌کنند محدود است و در این زمینه از اتاق اصناف درخواست شده است موضوع راه‌اندازی و تقویت خدمات غذایی متناسب با گردشگران چینی را به صورت جدی دنبال کند.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح نقاط ضعف اصفهان در میزبانی از توراپراتورها و گردشگران خارجی گفت: در دوره‌های گذشته نقدهایی درباره زمان دعوت از توراپراتورها مطرح شده بود، از این رو تلاش شده است برنامه حضور آنان به زمانی منتقل شود که اصفهان از نظر آب‌وهوایی و جاذبه‌های گردشگری در شرایط مناسب‌تری قرار داشته باشد.

استاندار اصفهان افزود: برای اواخر اسفند ماه برنامه دعوت از توراپراتورهای چینی پیش‌بینی شده است و حتی می‌توان این برنامه را تا فروردین ماه و فصل بهار امتداد داد تا ظرفیت‌های اصفهان در یکی از بهترین دوره‌های سفر به این شهر به فعالان بازار چین معرفی شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به گردشگری طبیعی نیز اظهار کرد: استفاده هدفمند از ظرفیت‌های طبیعی و مناطق حفاظت‌شده برای توسعه گردشگری باید مورد توجه قرار گیرد و ظرفیت‌های موجود در این بخش با رعایت الزامات حفاظتی و محیط زیستی به گردشگران معرفی

شود.

رویدادهای بزرگ و اثرگذار با تقویم گردشگری استان پیوند بخورند

جمالی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت رویدادهای ملی و بین‌المللی اصفهان اشاره کرد و گفت: در تقویم رویدادهای استان بیش از هزار رویداد تعریف شده که شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاییان و شهروندان در اجرای آنها نقش دارند اما در میان این رویدادها، چند برنامه ملی و بین‌المللی از اثرگذاری و ظرفیت ویژه‌ای برای معرفی اصفهان برخوردار هستند.

وی افزود: برگزاری رویدادهایی مانند مانوئین، جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، جشنواره شیخ بهایی و برنامه‌های نمایشگاه بین‌المللی اصفهان می‌تواند در کنار تقویم گردشگری استان، جریان تازه‌ای در حوزه گردشگری ایجاد کند.

استاندار اصفهان تأکید کرد: رویدادهای بزرگ و اثرگذار زمانی می‌توانند به توسعه گردشگری منجر شوند که با تقویم گردشگری استان پیوند بخورند و برای حضور گردشگران، توراپراتورها و فعالان صنعت سفر از ماه‌ها قبل برنامه‌ریزی شود.

جمالی نژاد همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت رویدادهای بین‌المللی برای معرفی اصفهان به بازارهای هدف تأکید کرد و گفت: باید از این فرصت‌ها برای نمایش همزمان جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی و همچنین ظرفیت‌های خدماتی و زیرساختی استان استفاده کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اصفهان در حوزه گردشگری خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات می‌تواند با وجود شرایط دشوار اقتصادی، به فعال‌تر شدن گردشگری استان کمک کند و زمینه تحول در جایگاه اصفهان در بازارهای داخلی و بین‌المللی گردشگری را فراهم آورد