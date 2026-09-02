به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کوراش در این دوره از بازیهای آسیایی طی روزهای ۵ تا ۷ مهرماه برگزار خواهد شد که تیم ملی ایران با هفت نماینده در دو بخش مردان و زنان به مصاف حریفانش می رود.

کوراش سابقه چندان زیادی در بازیهای آسیایی ندارد. این رشته ورزشی بعد از دو دوره حضور به صورت آزمایشی، با تصویب شورای المپیک آسیا از ۲۰۱۸ جاکارتا به صورت رسمی وارد بازیهای آسیایی شد که تیم کشورمان در اولین حضور موفق به کسب یک طلا، یک نقره و دو برنز شد. در بازیهای ۲۰۲۲ هانگژو هم یک طلا، سه نقره و یک برنز سهم نمایندگان کوراش ایران بود.

اما در این دوره با توجه به شرایط برگزاری، ترکیب تیم ها و مهمتر از آن استقلال انجمن کوراش انتظار می رود، عملکردی بهتر از دو دوره گذشته را از تیم جوان اما با انگیزه کوراش در ناگویا شاهد باشیم. بخصوص آنکه سرمربی تیم مردان خود در این بازیها مبارزه کرده و صاحب مدال طلا شده است.

تیم ملی کوراش ایران با هفت نماینده راهی ژاپن می شود. چهار سهمیه در بخش زنان و سه سهمیه در بخش مردان ترکیب تیم کشورمان را تشکیل می دهند.

برنامه کامل مسابقات:

رقابت های کوراش در این دوره از بازیها در سه وزن مردان و سه وزن زنان از برگزار می شود که مسابقات آن پنجم مهرماه آغاز و هفتم مهرماه به پایان خواهد رسید. در روز نخست و در وزن ۵۷- کیلوگرم زنان طاهره آذرپیوند و پردیس عیدی وند به مصاف رقبای خود می روند.

ششم مهرماه در روز دوم، رامین و رضا احمدوند در وزن ۸۱- کیلوگرم نمایندگان کشورمان خواهد بود.

هفتم مهرماه در روز پایانی تیم کشورمان سه نماینده دارد. مریم پیمانی و فاطمه برمکی در وزن ۸۷+ کیلوگرم به همراه مجید وحید بریمانلو در وزن ۶۶- کیلوگرم به دیدار حریفان خود خواهند رفت.

فاطمه پاکرو و الیاس علی اکبری هم هدایت تیم های کشورمان را برعهده خواهند داشت.