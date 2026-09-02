قضاوت داوران المپیکی تکواندو ایران در گرندپری

به گزارش خبرنگار مهر، شهر «موجو» در کره جنوبی طی روزهای ۱۴ تا ۱۷ شهریورماه میزبان دومین مرحله از رقابت های گرندپری در سال ۲۰۲۶ می باشد. تکواندو ایران علاوه بر ۷ عضو تیم، دو نماینده هم در بخش داوری این مسابقات دارد.



معصومه باقری که اخیرا از سوی فدراسیون تکواندو به عنوان رئیس کمیته داوران در بخش بانوان انتخاب شده بود به همراه مرجان تیموری، از سوی کمیته داوران فدراسیون جهانی برای قضاوت در این رقابت ها به «موجو» دعوت شده اند.



باقری و تیموری علاوه بر قضاوت در معتبرترین تورنمنت های جهان، در المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس نیز قضاوت کرده و هر دو در لیست اولیه فدراسیون جهانی برای قضاوت در المپیک ۲۰۲۸ قرار دارند.