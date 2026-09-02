آزادسازی ۱۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی ری در پی ۱۲۰۰ اقدام قانونی

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نادری، بعد از ظهر چهارشنبه، در جلسه شورای اداری ری با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی این شهرستان اظهار داشت: ری در تولید گندم، شیر، ذرت، نباتات علوفه‌ای، سبزی و صیفی و تأمین مواد خام صنایع تبدیلی، رتبه نخست استان تهران را دارد.

وی افزود: ری در تولید جو، ماهی زینتی و گوشت قرمز رتبه دوم و در تولید تخم‌مرغ رتبه سوم استان تهران را به خود اختصاص داده است.

مدیر جهاد کشاورزی ری با اشاره به سهم استان تهران از تولیدات کشاورزی کشور گفت: استان تهران با در اختیار داشتن حدود ۲ درصد از اراضی کشاورزی کشور، حدود ۵ درصد تولیدات کشاورزی را تأمین می‌کند که نشان‌دهنده بهره‌وری بالای بخش کشاورزی استان است.

نادری در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای صیانت از اراضی کشاورزی شهرستان ری بیان کرد: در ماه‌های اخیر با تشکیل ستاد مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و شهرداری‌ها، یک‌هزار و ۲۰۰ مورد اقدام قانونی در زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجاز انجام شده است.

وی افزود: این اقدامات به آزادسازی ۱۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان ری منجر شده است.

مدیر جهاد کشاورزی ری با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی کشاورزی خاطرنشان کرد: این اراضی سرمایه و امانتی برای نسل‌های آینده هستند و باید با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و سودجویی‌هایی که موجب از بین رفتن ظرفیت‌های تولیدی می‌شود، برخورد شود.

نادری همچنین با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی در شرایط اخیر گفت: با وجود آسیب‌های واردشده به برخی زیرساخت‌ها، حدود سه هزار تن کود شیمیایی میان بهره‌برداران توزیع شد و با پایش مستمر کارشناسان، ۶۵ هزار تن گندم و ۳۰ هزار تن جو عاری از سن‌زدگی به مراکز خرید تحویل شد.

وی با اشاره به محدودیت منابع آبی استان تهران اظهار داشت: حدود ۴۰ درصد آب موجود به بخش کشاورزی اختصاص دارد که از پایین‌ترین سهم‌ها در کشور محسوب می‌شود؛ بنابراین توسعه روش‌های نوین تولید و افزایش بهره‌وری آب ضروری است.

مدیر جهاد کشاورزی ری در پایان بر ضرورت تسهیل فرآیندهای اداری برای توسعه گلخانه‌ها و بهینه‌سازی تولید تأکید کرد و گفت: افزایش بهره‌وری و حمایت از تولید می‌تواند در تأمین پایدار امنیت غذایی نقش مؤثری داشته باشد.