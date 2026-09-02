استاندار بوشهر: وحدت در جنوب استان بسترساز توسعه صنعت است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر چهارشنبه در نشست با معتمدان و فعالان شهرستان عسلویه، با تقدیر از همدلی، انسجام و وحدت موجود در این شهرستان، آن را عامل مهمی در پیشبرد اهداف توسعهای استان دانست.
استاندار بوشهر در این نشست که با حضور جمعی از معتمدان، فعالان اجتماعی و نمایندگان بخشهای مختلف شهرستان عسلویه برگزار شد، وحدت و انسجام را زمینهساز فعالیت بهتر صنعت و ادارات در این منطقه عنوان کرد و افزود: هر جا همدلی و همکاری میان مردم و مسئولان وجود داشته، شاهد پیشرفت و توسعه پایدار بودهایم.
زارع با تأکید بر ضرورت تقویت خدمترسانی به مردم شهرستان عسلویه، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص و توانمند بومی در عرصههای مدیریتی باید بهصورت هدفمند، پلکانی و تدریجی دنبال شود تا زمینه رشد، توانمندسازی و ارتقای نیروهای مستعد بومی و حضور آنان در سطوح مختلف مدیریتی فراهم شود.
استاندار بوشهر با بیان اینکه توسعه سرمایه انسانی بومی از الزامات توسعه متوازن شهرستان عسلویه است، افزود: باید با شناسایی و پرورش نیروهای توانمند، مسیر پیشرفت و پذیرش مسئولیتهای مدیریتی برای جوانان و نیروهای متخصص منطقه هموار شود.
ضرورت ارتقای سرانه فضای آموزشی شهرستان عسلویه
وی با اشاره به اهمیت حوزه آموزش و پرورش، بر ضرورت ارتقای سرانه فضای آموزشی شهرستان عسلویه تأکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیتهای اقتصادی و جمعیتی این شهرستان، توسعه زیرساختهای آموزشی باید با اهتمام ویژه و متناسب با نیازهای منطقه دنبال شود.
زارع خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری در حوزه آموزش و پرورش، سرمایهگذاری برای آینده و زیربنای توسعه پایدار هر منطقه است و لازم است دستگاههای مسئول با برنامهریزی دقیق، نسبت به رفع کمبودهای آموزشی و ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی شهرستان عسلویه اقدام کنند.
لزوم جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی
وی، افزایش جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی را یکی از اولویتهای اصلی استان برشمرد و خاطرنشان کرد: عسلویه با ظرفیتهای بینظیر صنعتی و اقتصادی خود، نیازمند حضور پررنگتر سرمایهگذاران بخش خصوصی برای تکمیل زنجیره توسعه است.
معتمدان و فعالان اجتماعی شهرستان عسلویه نیز با تقدیر از توجه استاندار، مطالبات و دغدغههای خود را مطرح کردند.
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