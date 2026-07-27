به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار بعد از ظهر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان عسلویه با اشاره به اجرای پروژه مهر و برنامهریزیهای انجام شده برای آغاز سال تحصیلی جدید، از بهرهبرداری سه مدرسه در سطح شهرستان همزمان تا مهرماه خبر داد.
فرماندار عسلویه افزود: در پایان سال گذشته تفاهم نامه ای بین فرمانداری و مجتمع گاز مبنی بر تامین وسایل سرمایشی مدارس منعقد شد که خوشبختانه تعداد ۶۰ دستگاه کولر گازی تامین و در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت ، و این اقدام نقش مهمی در آمادهسازی فضاهای آموزشی برای ارائه خدمات مطلوب به دانشآموزان خواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای رفع نیازهای آموزشی مناطق مختلف شهرستان افزود: رایزنیها و مکاتبات لازم برای تأمین اعتبارات و امکانات مورد نیاز روستای مرکزی در حال انجام است و این موضوع تا حصول نتیجه با جدیت دنبال خواهد شد.
رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان عسلویه با تأکید بر نقش خانوادهها در موفقیت برنامههای آموزشی و تربیتی، خواستار مشارکت هرچه بیشتر اولیا در اجرای برنامههای اوقات فراغت، مهارتآموزی، آموزش مهارتهای زندگی و ارتقای مهارتهای فردی و اجتماعی دانشآموزان شد.
فرماندار عسلویه در ادامه، تقویت و پرورش نیروی انسانی بومی را از مهمترین راهبردهای بلند مدت شهرستان برشمرد و تصریح کرد: سرمایهگذاری در حوزه آموزش و پرورش و توانمند سازی دانش آموزان، زمینه ساز تربیت نیروهای متخصص بومی و کاهش چالشهای آینده آموزش و پرورش و توسعه پایدار شهرستان خواهد بود.
در پایان این نشست، اعضای شورای آموزش و پرورش شهرستان نیز درباره آخرین اقدامات مرتبط با پروژه مهر، آمادگی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید و راهکارهای ارتقای کیفیت آموزشی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
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