به گزارش خبرنگار مهر، ساکت الهامی، سرمربی تیم فوتبال پیکان شامگاه چهارشنبه ۱۱ شهریور، در نشست خبری پس از دیدار با ذوب‌آهن اظهار کرد: وقتی تیم موقعیت ایجاد می‌کند و بازیکنان جوان توپ‌ها را تبدیل به گل نمی‌کنند، کاری از دست سرمربی بر نمی‌آید و نمی‌توانم دروازه را بزرگ‌تر کنم.

وی افزود: هم نیمه‌اول و نیمه دوم بازی در اختیار ما بود؛ باید با اختلاف ۴، ۵ گل برنده می‌شدیم؛ جز یک اوت ذوب‌آهن موقعیت خاصی نداشت، از شاگردانم تشکر می‌کنم، موقعیت‌های ما به بار ننشست.

الهامی تصریح کرد: داوری عملکرو خوبی داشت و اعتراضی به گروه داوری نداشتم؛ شب قبل ساعت ۱۱ شب با اتوبوس به اصفهان رسیدیم و نمی‌تونستیم در نشست خبری پیش از دیدار حضور یابیم.

سرمربی پیکان گفت: فوتبال است اگر گل نزنی جوری تنبیه می‌شوی تا بالاخره یاد بگیری، چه کار می‌توان کرد، شاید حکمت این بود که ذوب‌آهن با این شرایط پیروز دیدار شود.

وی ادامه داد: وقتی تیمی موقعیت ایجاد می‌کند، نشان می‌دهد که کارش را درست انجام می‌دهد، موقعیت‌ها به بار نمی‌شنید و در این مورد چه کار کنم؟ باید دروازه را بزرگ‌تر کنم؟تیمی که جوان است طبیعتا این مشکلات را دارد.

الهامی با بیان این که در این ۴، ۵ بازی می‌توانستیم امتیازات بیشتری کسب کنیم، خاطرنشان کرد: کار را برای خودمان سخت می‌کنیم؛ در فوتبال کم‌موقعیت ما باید از این موقعیت‌هایی که به دست می‌آید استفاده کرد.

سرمربی پیکان گفت: بازیکنان باید ریکاوری شوند؛ امروز هم با اتوبوس بر می‌گردیم و دوباره فرصت کمی تا بازی بعدی داریم؛ امیدوارم در بازی‌های بعدی این امتیازات از دست رفته را جبران کنیم.

وی در پایان گفت: ممکن است داور خوب یک جایی هم اشتباهی داشته یاشد، در پایان بازی فقط به داور گفتم چند ثانیه از وقت گذشته بود گه ذوب‌آهن گل زد؛ تیم ما یواش یواش جا خواهد افتاد، پتانسیل بیش از این داشتیم، فوتبال خوبی ارائه می‌دهیم.