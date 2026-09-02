به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود شامگاه چهارشنبه در نشست کارگروه ناترازی انرژی، گزارشی از اقدامات و برنامه‌های استان برای مدیریت مصرف، بهینه‌سازی انرژی و توسعه ظرفیت‌های تجدیدپذیر ارائه کرد.*

دادبود در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت استان مازندران در حوزه مدیریت مصرف انرژی، اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای بهینه‌سازی مصرف را تشریح کرد و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای کاهش آثار ناترازی انرژی تأکید داشت.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت مازندران در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بر تداوم برنامه‌های استان برای افزایش بهره‌وری، مدیریت مصرف و کاهش فشار بر شبکه انرژی تأکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های مرتبط با ناترازی انرژی شد.

حسینعلی محمدی، دبیر کارگروه ناترازی انرژی استان و مدیرکل مدیریت بحران مازندران نیز گفت: با توجه به نقش مدیریت مصرف و تأمین پایدار انرژی در کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی، پیگیری موضوع ناترازی انرژی، اجرای برنامه‌های ابلاغی و دنبال کردن مصوبات مرتبط با استان را در دستور کار دارد.

در ادامه این نشست، آخرین وضعیت اقدامات استان‌ در زمینه مدیریت مصرف، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش بهره‌وری و کاهش فشار بر شبکه انرژی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مستمر برنامه‌های مصوب تأکید شد.