حمید طالبی در گفت و گو با خبرنگار مهر از بهرهبرداری نیروگاه خورشیدی ۹۳ کیلوواتی این شرکت خبر داد و اظهار کرد: با راهاندازی این نیروگاه، ۳۱ درصد برق مصرفی شرکت از طریق انرژی خورشیدی تأمین خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی در شرایط کنونی کشور گفت: بهینهسازی مصرف انرژی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای عبور از چالشهای حوزه انرژی و کاهش ناترازیها به شمار میرود.
مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: شرکت گاز استان با رویکرد توسعه انرژیهای پاک، حرکت از مصرفکنندگی صرف به سمت تولید انرژی را در دستور کار قرار داده و بهرهبرداری از این نیروگاه خورشیدی گامی مهم در همین راستا است.
وی با بیان اینکه این نیروگاه نقش مؤثری در کاهش بار شبکه برق سراسری دارد، تصریح کرد: استفاده از انرژی خورشیدی علاوه بر کاهش هزینههای عملیاتی، به توسعه بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر و حفاظت از محیط زیست نیز کمک میکند.
طالبی از اجرای طرحهای مکمل در حوزه مدیریت مصرف انرژی خبر داد و گفت: نصب ۹ دستگاه آبگرمکن خورشیدی در تأسیسات شرکت نیز به پایان رسیده که نقش مهمی در کاهش مصرف گاز و افزایش بهرهوری انرژی خواهد داشت.
وی همچنین از آغاز مراحل پیمانسپاری برای احداث یک نیروگاه خورشیدی ۵۰ کیلوواتی جدید خبر داد و افزود: توسعه زیرساختهای انرژی پاک با جدیت در دستور کار شرکت قرار دارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای اقلیمی استان برای تولید انرژیهای تجدیدپذیر، ضمن کمک به کاهش ناترازی انرژی کشور، میتواند الگویی موفق در زمینه بهرهوری هوشمندانه و پایدار انرژی ارائه دهد.
نظر شما