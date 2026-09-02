به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۵، جلسه کارگروه آرد و نان و تنظیم بازار شهرستان کوهدشت به ریاست مراد ناصری، فرماندار شهرستان، برگزار شد.

در این نشست، وضعیت تأمین و توزیع آرد، نحوه فعالیت نانوایی‌ها و ضرورت تقویت نظارت بر کیفیت و نحوه عرضه نان به مردم مورد بررسی قرار گرفت.

بازرسی‌ها باید خروجی ملموس داشته باشد

ناصری در این جلسه با تأکید بر ضرورت تشدید بازرسی‌ها و نظارت‌ها در حوزه آرد و نان، اظهار داشت: بازرسی‌ها باید با جدیت و به صورت هدفمند انجام شود و نتیجه این اقدامات باید برای مردم ملموس و قابل قبول باشد.

وی افزود: نظارت بر نانوایی‌ها نباید صرفاً به انجام بازرسی‌های مقطعی محدود شود، بلکه باید عملکرد واحدهای نانوایی به شکل مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد تا از نحوه صحیح ارائه خدمات به مردم اطمینان حاصل شود.

بررسی میزان پخت متناسب با سهمیه آرد

فرماندار کوهدشت با تأکید بر ضرورت بررسی میزان پخت نانوایی‌ها متناسب با سهمیه آرد دریافتی، تصریح کرد: باید مشخص شود نانوایی‌هایی که سهمیه آرد دریافت می‌کنند، چه میزان از این سهمیه را در فرآیند پخت نان مصرف می‌کنند.

ناصری ادامه داد: در این زمینه لازم است بررسی‌ها دقیق و بر اساس ضوابط و مقررات انجام شود تا سهمیه آرد اختصاص‌یافته به هر واحد نانوایی در مسیر صحیح مصرف شده و خدمت‌رسانی مناسب به مردم صورت گیرد.

برخورد قانونی با نانوایی‌های متخلف

وی همچنین بر ضرورت نظارت بر فعالیت نانوایی‌ها در ساعات تعیین‌شده تأکید کرد و گفت: واحدهای نانوایی باید مطابق ساعت کاری مشخص‌شده فعالیت داشته باشند و نان مورد نیاز مردم را در زمان مقرر عرضه کنند.

فرماندار کوهدشت خاطرنشان کرد: با نانوایی‌هایی که در ساعات تعیین‌شده اقدام به پخت نان نمی‌کنند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی در پایان بر استمرار نظارت‌ها و جدیت دستگاه‌های مسئول در حوزه آرد و نان تأکید کرد و خواستار آن شد که نتیجه بازرسی‌ها و نظارت‌ها به بهبود کیفیت خدمات و رضایت مردم منجر شود.