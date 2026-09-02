نظرآباد روی ریل توسعه با افتتاح ۹۱۱ پروژه

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: حمیدرضا عبدالمنافی _ نظرآباد امروز همزمان با هفته دولت، میزبان استاندار البرز، نماینده مردم غرب البرز در مجلس، فرماندار و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی و خبرنگاران بود تا مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی، اقتصادی، صنعتی و زیرساختی این شهرستان به بهره‌برداری برسد؛ برنامه‌ای که از گلزار شهدای گمنام آغاز شد و در ادامه، چند پروژه شاخص در حوزه‌های مختلف مورد بازدید و افتتاح قرار گرفت.

کاروان افتتاح پروژه‌های هفته دولت در نظرآباد ابتدا در گلزار شهدای گمنام این شهرستان حضور یافت و مسئولان با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، قرائت فاتحه و گلباران مزار شهدا، یاد و خاطره شهدای دولت و دیگر شهدای والامقام را گرامی داشتند.

پس از این مراسم، برنامه افتتاح پروژه‌های هفته دولت آغاز شد؛ پروژه‌هایی که به گفته مسئولان، بخشی از آنها با هدف تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، کاهش مشکلات ترافیکی، توسعه انرژی و افزایش ظرفیت تولید و اشتغال در شهرستان اجرا شده‌اند.

۹۱۱ پروژه در نظرآباد

قدرت الله شمیرانی، فرماندار شهرستان نظرآباد در حاشیه افتتاح پروژه‌ها اعلام کرد که همزمان با هفته دولت، ۹۱۱ پروژه دولتی و خصوصی با اعتباری بالغ بر ۱۹ همت در این شهرستان افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

وی با اشاره به تنوع این طرح‌ها، نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی، دو شرکت دارویی با اعتباری بالغ بر ۶ همت، پروژه‌های کشاورزی و گلخانه‌ای، طرح‌های ورزشی، آسفالت و جدول‌گذاری معابر، پروژه‌های راه روستایی و کمربندی جنوبی نظرآباد را از جمله طرح‌های مهم این مجموعه عنوان کرد.

به گفته وی، اجرای این پروژه‌ها علاوه بر توسعه زیرساخت‌های شهرستان، ظرفیت اشتغال‌زایی قابل توجهی نیز ایجاد خواهد کرد و در مجموع برای یک هزار و ۶۵۰ نفر ظرفیت اشتغال پیش‌بینی شده است.

مجتبی عبداللهی، استاندار البرز نیز با اشاره به حجم پروژه‌های هفته دولت در نظرآباد گفت که از مجموع چهار هزار و ۱۱۷ پروژه دولتی و خصوصی استان البرز، ۹۱۱ پروژه به شهرستان نظرآباد اختصاص دارد و مجموع اعتبارات و هزینه اجرای آنها بالغ بر ۱۹ همت است.

وی تأکید کرد که بخش قابل توجهی از طرح‌های شهرستان توسط بخش خصوصی اجرا شده و حدود ۱۰۰ پروژه خصوصی نیز در این ایام به بهره‌برداری می‌رسد.

کمربندی نظرآباد؛ پروژه‌ای برای خروج ترافیک از مرکز شهر

یکی از پروژه‌های شاخصی که امروز در نظرآباد به بهره‌برداری رسید، فاز نخست کمربندی شرقی این شهرستان بود؛ پروژه‌ای که قرار است با ایجاد مسیر جایگزین، بخشی از بار ترافیکی هسته مرکزی شهر را کاهش دهد.

این مسیر در فاز نخست، بخش جنوبی نظرآباد را از محدوده مصطفی‌آباد به حسین‌آباد متصل می‌کند و از نگاه مدیریت شهرستان، می‌تواند در ساماندهی تردد خودروهای سبک و سنگین نقش داشته باشد.

اما افتتاح فاز نخست کمربندی به معنای پایان مسئله ترافیکی نظرآباد نیست.

علی حدادی، نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، تکمیل کمربندی غربی را یکی از مطالبات جدی مردم شهرستان عنوان کرد.

به گفته وی، تکمیل این پروژه از آن جهت اهمیت دارد که بخشی از تردد خودروهای مرتبط با شهرک‌های صنعتی را از داخل شهر خارج می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی داشته باشد.

این مطالبه نشان می‌دهد که توسعه شبکه راه‌های پیرامونی نظرآباد همچنان یکی از نیازهای اصلی شهرستان است و بهره‌برداری از یک بخش از رینگ ترافیکی، تنها بخشی از مسیر حل این مشکل محسوب می‌شود.

پنل‌های خورشیدی به کمک صنایع نظرآباد آمدند

در بخش دیگری از برنامه امروز، نیروگاه خورشیدی مجموعه غذایی دینا در شهرک صنعتی نظرآباد به بهره‌برداری رسید؛ طرحی که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با هدف تأمین بخشی از نیاز انرژی صنایع اجرا شده است.

این نیروگاه در زمینی به مساحت ۱۵ هکتار احداث شده و ظرفیت منصوبه آن ۱۰ مگاوات است. در این پروژه ۱۴ هزار و ۸۰ پنل خورشیدی نصب شده و عملیات اجرایی آن طی شش ماه به پایان رسیده است.

استاندار البرز در جریان افتتاح این نیروگاه اعلام کرد که برق تولیدی آن مستقیماً وارد مدار شبکه شهرک صنعتی می‌شود و حدود ۱۰۰ واحد صنعتی می‌توانند از ظرفیت آن استفاده کنند.

عبداللهی تأکید کرد که توسعه چنین نیروگاه‌هایی می‌تواند در کاهش خاموشی و قطعی برق واحدهای صنعتی مؤثر باشد؛ موضوعی که در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های جدی بخش تولید تبدیل شده است.

این پروژه از آن جهت اهمیت دارد که مسئله انرژی در نظرآباد تنها یک موضوع زیرساختی نیست، بلکه به صورت مستقیم با استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، اشتغال کارگران و ظرفیت اقتصادی شهرستان ارتباط دارد.

صنعت، اشتغال و سرمایه‌گذاری

نظرآباد یکی از شهرستان‌های صنعتی البرز است و مسئولان معتقدند ظرفیت شهرک‌های صنعتی سپهر و نظرآباد می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بیشتر این منطقه باشد.

حدادی در حاشیه افتتاح پروژه‌ها با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی شهرستان، از بهره‌برداری مجموعه تولید انواع قلم‌های انسولین با سرمایه‌گذاری بیش از ۳۸ میلیون دلار به عنوان یکی از نمونه‌های شاخص سرمایه‌گذاری صنعتی یاد کرد.

وی همچنین پروژه اقتصادی فراسا را از دیگر طرح‌های مهم شهرستان دانست و گفت این پروژه با پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی وارد مرحله اجرایی شده و می‌تواند زمینه اشتغال بیش از شش هزار نفر را فراهم کند.

در کنار این ظرفیت‌ها، توسعه زیرساخت انرژی همچنان یکی از الزامات حفظ و افزایش تولید در شهرستان است. به گفته مسئولان، پست فوق توزیع برق نظرآباد نیز با اعتبار ۵۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی اجرا شده تا بخشی از نیازهای انرژی منطقه و صنایع پاسخ داده شود.

در کنار پروژه‌هایی که امروز افتتاح شدند، برخی مطالبات زیرساختی همچنان در فهرست مسائل اصلی نظرآباد قرار دارند.

حدادی اجرای طرح فاضلاب شهری و احداث تصفیه‌خانه را یکی از پروژه‌های اساسی شهرستان دانست و اعلام کرد مطالعات این طرح انجام شده و موضوع ماده ۲۳ آن در سازمان برنامه و بودجه در حال پیگیری است.

انتقال آب از سد طالقان نیز دیگر مطالبه‌ای است که به گفته این نماینده مجلس، پیگیری برای تکمیل سهم شهرستان و تأمین نیازهای آبی ادامه دارد.

در حوزه درمان نیز کلینیک تخصصی تأمین اجتماعی در حال ساخت است و بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برای اجرای آن پیش‌بینی شده است؛ پروژه‌ای که با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت، نیازمند تأمین منابع برای تکمیل و بهره‌برداری است.

این مجموعه مطالبات نشان می‌دهد که توسعه نظرآباد صرفاً به معنای افزایش تعداد پروژه‌های افتتاح‌شده نیست و استمرار این روند به تکمیل زیرساخت‌هایی وابسته است که مستقیماً با زندگی مردم، تولید، آب، فاضلاب، درمان و حمل‌ونقل ارتباط دارند.

توسعه روستایی در کنار توسعه شهری

فرماندار نظرآباد نیز از اجرای مجموعه‌ای از طرح‌ها در مناطق روستایی خبر داد و گفت طی یک سال گذشته حدود ۱۴ هکتار به سطح گلخانه‌های شهرستان افزوده شده و حدود ۶۷ کیلومتر از راه‌های بین‌روستایی آسفالت یا روکش شده است.

همچنین پروژه روشنایی محور نظرآباد به نجم‌آباد به طول ۱۰ کیلومتر با اعتباری حدود ۲۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید و همزمان عملیات اجرایی تعریض و روکش این محور نیز آغاز شد.

صدور حدود پنج هزار و ۵۰۰ سند روستایی از ابتدای دولت و آغاز روند صدور اسناد مربوط به پلاک ۱۳۷۴ پس از ۳۲ سال نیز از دیگر موضوعاتی بود که فرماندار نظرآباد به آن اشاره کرد.

در مجموع، آنچه امروز در نظرآباد به نمایش درآمد، ترکیبی از پروژه‌های عمرانی، اقتصادی و زیرساختی بود؛ طرح‌هایی که بخشی از آنها اثر فوری بر زندگی مردم دارند و بخشی دیگر باید در سال‌های آینده آثار خود را در تولید، اشتغال، کاهش ترافیک و بهبود زیرساخت‌ها نشان دهند.

با این حال، در کنار ۹۱۱ پروژه و ۱۹ همت سرمایه‌گذاری، تکمیل کمربندی غربی، اجرای فاضلاب، تأمین پایدار آب و انرژی و توسعه زیرساخت‌های درمانی همچنان از مطالباتی است که میزان موفقیت مسیر توسعه نظرآباد را در سال‌های آینده مشخص خواهد کرد.