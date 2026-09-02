به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور در حاشیه بازدید از بیستونهمین نمایشگاه الکامپ و در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به دستاوردها و پیشرفتهای علمی و فناورانه کشور گفت: روند توسعه فناوریهای پیشرفته از جمله هوش مصنوعی در کشور بهصورت هماهنگ، خوب و رضایتبخش پیش میرود. پیشرفت در حوزه هوش مصنوعی یکی از اولویتهای راهبردی و جدی کشور است و معتقدیم باید در همه زمینهها، با رعایت الزامات امنیتی، از ظرفیت این فناوری استفاده کنیم.
وی با اشاره به نقش فناوریهای نوظهور در ارتقای توان دفاعی کشور افزود: نقش دستاوردهای علمی و فناورانه کشور را در دو جنگ تحمیلی اخیر مشاهده کردیم؛ بهگونهای که با بهرهگیری از این فناوریها، در جنگ رمضان شرایط دفاعی کشور هر هفته متفاوت شد و بهبود یافت.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به تشکیل چندین ستاد در دولت چهاردهم برای حمایت از بخش خصوصی و دانشمندان جوان و بانشاط کشور در حوزه فناوریهای نوظهور و هوش مصنوعی تأکید کرد: رویکرد دولت حمایت از فعالیتهای علمی و فناورانه از طریق تسهیلگری است. اگر موانع پیش روی توسعه علم و فناوری برطرف شود، اطمینان داریم بخش خصوصی و جوانان دانشمند کشور با سرعت ایران را به افقهای ترسیمشده خواهند رساند.
عارف ادامه داد: پیشرفت در فناوریهای نوظهور و ICT از اولویتهای اصلی سند چشمانداز بیستساله کشور است. رهبر شهید انقلاب نیز دستیابی ایران به جایگاه تکرقمی جهان در حوزه هوش مصنوعی را ترسیم کرده بودند و امیدواریم در آینده نزدیک به این جایگاه دست یابیم.
وی همچنین با تأکید بر اینکه نگاه دولت به فناوریهای پیشرفته تنها به تأمین نیازهای داخلی محدود نمیشود، گفت: به دنبال گسترش همکاری با کشورهای منطقه و کشورهای حوزه تمدنی مشترک هستیم که بازاری حداقل ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون نفری را در بر میگیرد.
معاون اول رئیسجمهور در پایان افزود: توسعه همکاریهای علمی و فناورانه با کشورهای عضو اتحادیهها و سازمانهایی همچون اوراسیا، اکو، سازمان همکاری شانگهای و بریکس نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش میکنیم از ظرفیت این همکاریها برای توسعه فناوریهای پیشرفته کشور استفاده کنیم.
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