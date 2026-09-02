خادمان عرصه وقف و بقاع متبرکه قم در هفته وقف تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته وقف و با هدف ارج نهادن به خدمات مجموعه‌ای از فعالان عرصه وقف و بقاع متبرکه استان قم آیین تجلیل از خادمان عرصه وقف و بقاع متبرکه قم عصر چهارشنبه برگزار شد و طی آن از افرادی که در بخش‌های مختلف مرتبط با مدیریت موقوفات و فعالیت‌های بقاع متبرکه نقش داشته‌اند، قدردانی شد.

حمیدرضا غفرانی به عنوان متولی موقوفه مرحوم میر باقر روحانی، سید عمادالدین اشکوری به عنوان خیر و فعال حوزه بقاع متبرکه و محمدحسین رستمی عضو هیئت امنای امامزاده محمد غائب(ع) از جمله افرادی بودند که در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفتند.

محسن پریشان عضو هیئت امنای امامزاده جعفر(ع) در روستای گیوه خلجستان نیز از دیگر افراد تقدیرشده در این مراسم بود و حجت‌الاسلام قاسم تیری مدیر اجرایی امامزاده عبدالله ابیض(ع) نیز در فهرست خادمان و فعالانی قرار داشت که از خدمات وی تجلیل شد.

در ادامه این برنامه، از هادی اصلانی مدیر مرکز افق امامزاده جمال غریب(ع) در بخش مدیران مراکز افق بقاع متبرکه استان قم تقدیر به عمل آمد.

در بخش خدام ثابت بقاع متبرکه نیز از علی زارعی خادم امامزاده علی بن جعفر(ع) و ابوالفضل اسدی خادم مزار مقدس شیخان به دلیل فعالیت و خدمت در این اماکن مقدس تجلیل شد.

بخش دیگری از این آیین به تقدیر از خدام افتخاری بقاع متبرکه اختصاص داشت و اعظم شهروی فراهانی خادم افتخاری امامزادگان ابراهیم و محمد(ع)، بشیر قربانی خادم افتخاری امامزاده سید معصوم(ع) و فاطمه دوست محمدی خادم افتخاری همین بقعه مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین محمدرضا ضیغمی و فاطمه بهمنی که به عنوان خدام افتخاری امامزاده سید علی(ع) فعالیت دارند، از دیگر افرادی بودند که در این برنامه مورد تجلیل قرار گرفتند.



این مراسم در مجموع با حضور و تقدیر از جمعی از متولیان، خیرین، اعضای هیئت امنا، مدیران اجرایی، مدیران مراکز افق و خدام ثابت و افتخاری بقاع متبرکه استان قم همراه بود.



برگزاری این آیین در چارچوب برنامه‌های هفته وقف و با رویکرد پاسداشت افرادی انجام شد که در حوزه‌های گوناگون مرتبط با موقوفات و بقاع متبرکه استان قم فعالیت دارند.



از جمله محورهای فعالیت افراد مورد تقدیر می‌توان به مدیریت موقوفات، صیانت و مراقبت از موقوفات، اداره و پشتیبانی از بقاع متبرکه و ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی به زائران و مجاوران اشاره کرد.