اجرای صدمین طرح«مهر تندرستی» با ارائه خدمات پزشکی و داروی رایگان در قم

به گزارش خبرنگار مهر، صدمین مرحله طرح «مهر تندرستی» شهید دکتر رهنمون همزمان با هفته وقف در قم اجرا می‌شود و طی آن خدمات پزشکی و درمانی رایگان به مراجعه‌کنندگان ارائه خواهد شد.

این طرح با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم و بسیج جامعه پزشکی برگزار می‌شود و متخصصان رشته‌های روان‌شناسی، چشم‌پزشکی، بینایی‌سنجی، داخلی، زنان و زایمان، پزشکی عمومی و اطفال در محل اجرای طرح حضور خواهند داشت.

همچنین در جریان برگزاری این طرح، ایستگاه پایش سلامت برای بررسی وضعیت سلامت مراجعه‌کنندگان برپا می‌شود و خدمات دارویی رایگان نیز به افراد مراجعه‌کننده ارائه خواهد شد.



ثبت‌نام و دریافت نوبت برای بهره‌مندی از خدمات صدمین طرح «مهر تندرستی» روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۳ آغاز می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به محل برگزاری، برای دریافت خدمات اقدام کنند.



این طرح در آستان مقدس امامزاده جمال‌الدین(ع) واقع در بلوار امام رضا(ع)، کمربندی جاده اراک برگزار خواهد شد.