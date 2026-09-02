اجرای صدمین طرح«مهر تندرستی» با ارائه خدمات پزشکی و داروی رایگان در قم

به گزارش خبرنگار مهر، صدمین مرحله طرح «مهر تندرستی» شهید دکتر رهنمون همزمان با هفته وقف در قم اجرا میشود و طی آن خدمات پزشکی و درمانی رایگان به مراجعهکنندگان ارائه خواهد شد.
این طرح با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم و بسیج جامعه پزشکی برگزار میشود و متخصصان رشتههای روانشناسی، چشمپزشکی، بیناییسنجی، داخلی، زنان و زایمان، پزشکی عمومی و اطفال در محل اجرای طرح حضور خواهند داشت.
همچنین در جریان برگزاری این طرح، ایستگاه پایش سلامت برای بررسی وضعیت سلامت مراجعهکنندگان برپا میشود و خدمات دارویی رایگان نیز به افراد مراجعهکننده ارائه خواهد شد.
ثبتنام و دریافت نوبت برای بهرهمندی از خدمات صدمین طرح «مهر تندرستی» روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۳ آغاز میشود و علاقهمندان میتوانند با مراجعه به محل برگزاری، برای دریافت خدمات اقدام کنند.
این طرح در آستان مقدس امامزاده جمالالدین(ع) واقع در بلوار امام رضا(ع)، کمربندی جاده اراک برگزار خواهد شد.
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