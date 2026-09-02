  1. استانها
  2. قم
۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۳

اجرای صدمین طرح«مهر تندرستی» با ارائه خدمات پزشکی و داروی رایگان در قم

اجرای صدمین طرح«مهر تندرستی» با ارائه خدمات پزشکی و داروی رایگان در قم

قم- صدمین طرح «مهر تندرستی» شهید دکتر رهنمون همزمان با هفته وقف با ارائه خدمات پزشکی، درمانی و دارویی رایگان در امامزاده جمال‌الدین(ع) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صدمین مرحله طرح «مهر تندرستی» شهید دکتر رهنمون همزمان با هفته وقف در قم اجرا می‌شود و طی آن خدمات پزشکی و درمانی رایگان به مراجعه‌کنندگان ارائه خواهد شد.

این طرح با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم و بسیج جامعه پزشکی برگزار می‌شود و متخصصان رشته‌های روان‌شناسی، چشم‌پزشکی، بینایی‌سنجی، داخلی، زنان و زایمان، پزشکی عمومی و اطفال در محل اجرای طرح حضور خواهند داشت.

همچنین در جریان برگزاری این طرح، ایستگاه پایش سلامت برای بررسی وضعیت سلامت مراجعه‌کنندگان برپا می‌شود و خدمات دارویی رایگان نیز به افراد مراجعه‌کننده ارائه خواهد شد.

ثبت‌نام و دریافت نوبت برای بهره‌مندی از خدمات صدمین طرح «مهر تندرستی» روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۳ آغاز می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به محل برگزاری، برای دریافت خدمات اقدام کنند.

این طرح در آستان مقدس امامزاده جمال‌الدین(ع) واقع در بلوار امام رضا(ع)، کمربندی جاده اراک برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6935938

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها