نمایشگاه آثار نگارگری و تذهیب در ازنا افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه انفرادی آثار نگارگری، تذهیب و تشعیر آفریده مرزبان روز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۵ در نگارخانه استاد آریانپور اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ازنا افتتاح شد.

در مراسم افتتاح این نمایشگاه، جمعی از مسئولان، مدیران دستگاه‌های اجرایی، هنرمندان و فرهیختگان شهرستان ازنا حضور داشتند.

از جمله حاضران این مراسم می‌توان به محمد لک، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ازنا، شهردار ازنا، سید مسعود صالحی، عضو شورای اسلامی شهر، وحید رحیمی، مشاور فرماندار و جمعی از رؤسای ادارات ورزش و جوانان، برق، ثبت احوال، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.

همچنین استاد مهدوی، مسئول انجمن خوشنویسان و معصومه مرزبان، مسئول انجمن هنرهای تجسمی شهرستان ازنا و جمعی از اساتید و فعالان انجمن‌های هنری در این مراسم حضور داشتند.

نمایش ۲۵ اثر از هنر اصیل ایرانی

محمد لک، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ازنا در حاشیه این مراسم با تأکید بر اهمیت حمایت از هنرمندان بومی، اظهار داشت: این نمایشگاه شامل ۲۵ اثر هنری در رشته‌های نگارگری، تذهیب و تشعیر است.

وی افزود: این آثار با الهام از مکاتب اصیل هنر در تبریز و اصفهان خلق شده و جلوه‌هایی از فرهنگ، هنر و اصالت ایرانی را به تصویر کشیده‌اند.

نمایشگاه تا ۱۵ شهریور پذیرای علاقه‌مندان است

نمایشگاه آثار آفریده مرزبان از ۱۱ تا ۱۵ شهریورماه به مدت پنج روز در نگارخانه استاد آریانپور اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ازنا برپا است.

این نمایشگاه هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ پذیرای هنردوستان و علاقه‌مندان به هنرهای اصیل ایرانی خواهد بود.