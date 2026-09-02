به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه احداث روشنایی محور نجمآباد–نظرآباد همزمان با هفته دولت و با حضور نماینده مردم غرب استان البرز در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مسئولان شهرستان نظرآباد و مدیران ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز به بهرهبرداری رسید.
داریوش باقرجوان، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز، در حاشیه بهرهبرداری از این پروژه اظهار کرد: پروژه احداث روشنایی محور نجمآباد–نظرآباد به طول ۱۰ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان اجرا شده است.
وی افزود: اجرای این پروژه با هدف ارتقای ایمنی تردد، افزایش دید رانندگان در ساعات شب و کاهش سوانح و تصادفات جادهای در این محور انجام شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز با اشاره به اهمیت تأمین ایمنی محورهای مواصلاتی استان بیان کرد: توسعه زیرساختهای ایمنی و روشنایی جادهها از جمله اقداماتی است که میتواند نقش مؤثری در کاهش خطرات تردد، بهویژه در ساعات شب داشته باشد.
باقرجوان خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از پروژه روشنایی محور نجمآباد–نظرآباد گامی مؤثر در ارتقای سطح ایمنی این مسیر به شمار میرود.
وی ادامه داد: امیدواریم با تداوم اجرای پروژههای عمرانی و ایمنی در محورهای مواصلاتی استان البرز، شاهد کاهش حوادث و افزایش رضایتمندی مردم و کاربران جادهای باشیم.
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