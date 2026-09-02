طعنه سنگین سرپرست پرسپولیس به مدیر استقلال: فتاحی بازی دیگری را دیده!

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خلیلی پس از تساوی یک - یک پرسپولیس مقابل استقلال تهران در دربی ۱۰۷ با حضور در جمع خبرنگاران حاضر در میکسدزون ورزشگاه نقش جهان اصفهان گفت: فکر می کنم هواداران دو تیم بازی خوبی را شاهد بودند. می توانستیم برنده بازی شویم اما به هر حال تقدیر چیز دیگری بود.

سرپرست پرسپولیس در پاسخ به صحبت های سعید فتاحی رئیس سازمان فوتبال استقلال در خصوص قسر در رفتن سرخ ها از باخت در دربی ۱۰۷ با طعنه گفت: آقای فتاحی اگر در ورزشگاه بودند، احتمالا بازی دیگری را از گوشی دیدند. می‌توانند هایلایت‌های بازی را ببینند و متوجه شوند کدام تیم قسر در رفته است.

وی درباره برگزاری مسابقه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان نیز گفت: انتظار داریم بازی‌های پرسپولیس را در ورزشگاه خودمان برگزار کنیم. امیدوارم در بازی برگشت شرایط به شکلی باشد که بتوانیم در ورزشگاه آزادی و در حضور هواداران خودمان به میدان برویم.