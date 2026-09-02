فرصت سوزی به سبک سپاهان در آبادان؛ نفت توان نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین بازی هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران امشب چهارشنبه بین تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان و سپاهان اصفهان از ساعت ۲۰:۳۰ برگزار شد که با تساوی بدون گل به پایان رسید.

تساوی استقلال و پرسپولیس در دربی ۱۰۷ و همچنین بازی بدون گل تراکتور مقابل شمس آذر قزوین فرصت مناسبی برای جبران فاصله امتیازی برای سپاهان با رقیبان دیرینه بود اما این تیم نتوانست از سد صنعت نفت در آبادان بر آید تا با ۷ امتیاز در رتبه پنجم جدول قرار بگیرد. نصعت نفت نیز چهارمین تساوی خود را در هفته پنجم کسب کرد تا با ۴ امتیاز در بین تیم های پایین جدولی باقی بماند.