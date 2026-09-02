  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۳

هفته پنجم لیگ بیست‌وششم؛

فرصت سوزی به سبک سپاهان در آبادان؛ نفت توان نداشت

فرصت سوزی به سبک سپاهان در آبادان؛ نفت توان نداشت

دیدار تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان و سپاهان اصفهان با تساوی بدون گل دو تیم همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین بازی هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران امشب چهارشنبه بین تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان و سپاهان اصفهان از ساعت ۲۰:۳۰ برگزار شد که با تساوی بدون گل به پایان رسید.

تساوی استقلال و پرسپولیس در دربی ۱۰۷ و همچنین بازی بدون گل تراکتور مقابل شمس آذر قزوین فرصت مناسبی برای جبران فاصله امتیازی برای سپاهان با رقیبان دیرینه بود اما این تیم نتوانست از سد صنعت نفت در آبادان بر آید تا با ۷ امتیاز در رتبه پنجم جدول قرار بگیرد. نصعت نفت نیز چهارمین تساوی خود را در هفته پنجم کسب کرد تا با ۴ امتیاز در بین تیم های پایین جدولی باقی بماند.

کد مطلب 6935989
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها