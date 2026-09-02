به گزارش خبرنگار مهر، محمد خدابندهلو پس از پایان دربی ۱۰۷ اظهار کرد: فکر میکنم بازی بیرون از خانه برای ما حساب شد. امیدوارم ورزشگاه آزادی هرچه زودتر آماده شود و بتوانیم دوباره در خانه مقابل هوادارانمان بازی کنیم.
وی درباره عملکرد خودش در این مسابقه گفت: در مورد خودم نمیتوانم اظهار نظر کنم. الان فضای بیشتری برای بازی کردن وجود دارد و امیدوارم این شرایط ادامهدار باشد و بتوانم بیشتر به تیم کمک کنم.
خدابندهلو درباره عملکرد دو تیم در دربی گفت: هر دو تیم موقعیتهای خوبی داشتند. ما برای برد آمده بودیم و هدفمان کسب سه امتیاز بود، اما حیف شد که نتوانستیم به این هدف برسیم.
بازیکن پرسپولیس در پایان با اشاره به تغییرات این تیم خاطرنشان کرد: شرایط تیم خوب است و همه متحد هستیم. از هواداران هم میخواهم کمی صبورتر باشند. ما تغییرات زیادی داشتهایم و برای هماهنگ شدن به زمان نیاز داریم.
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