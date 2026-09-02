به گزارش خبرنگار مهر، عمار شهنیایی چهارشنبه شب در نشست با مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر با تأکید بر اهمیت جایگاه دامپزشکی در صیانت از سلامت جامعه اظهار کرد: فعالیتهای دامپزشکی ارتباط مستقیمی با سلامت غذایی مردم دارد و از این رو، دستگاه قضایی نسبت به تخلفات این حوزه حساسیت ویژه دارد و موضوعات مرتبط را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
وی با تأکید بر اهمیت نظرات کارشناسی دامپزشکی افزود: نگاههای غیرکارشناسی نباید در حوزه وظایف دامپزشکی ورود داده شود و در موضوع کشتارگاه صنعتی دام نیز باید تصمیمات بر مبنای نظر کارشناسی و الزامات بهداشتی دنبال شود.
دادستان عمومی و انقلاب بوشهر همچنین راهاندازی و بهرهبرداری اصولی از کشتارگاه صنعتی دام بوشهر را اقدامی مهم و اصولی در راستای ارتقای بهداشت و سلامت جامعه دانست و بر حمایت از مجموعه دامپزشکی در اجرای وظایف قانونی و تخصصی خود تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش دامپزشکی در پیشگیری و کنترل بیماریهای مشترک بین انسان و دام، عنوان کرد: تخلفات و تهدیدات بهداشتی مرتبط با این حوزه بهصورت ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی، پشتیبان اقدامات دامپزشکی برای صیانت از سلامت عمومی خواهد بود.
ضرورت حمایت دستگاه قضایی از اجرای دقیق ضوابط بهداشتی
مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر ضمن ارائه گزارشی از مهمترین اقدامات و برنامههای این ادارهکل، موضوعاتی از جمله کنترل و پیشگیری از بیماریهای دامی، اجرای طرح واکسیناسیون رایگان تب برفکی در هفته دولت، پایش و کنترل بیماریهای آبزیان و پیگیری راهاندازی و بهرهبرداری اصولی از کشتارگاه صنعتی دام بوشهر را تشریح کرد.
محمد حسن رهنما با اشاره به ماهیت تخصصی فعالیتهای دامپزشکی و ارتباط مستقیم این حوزه با سلامت عمومی و امنیت غذایی، بر ضرورت حمایت دستگاه قضایی از اجرای دقیق ضوابط بهداشتی تأکید کرد و خواستار اختصاص شعبهای ویژه برای رسیدگی به تخلفات و پروندههای مرتبط با حوزه دامپزشکی شد.
در این دیدار بر ضرورت حمایت قضایی از اجرای ضوابط و مقررات بهداشتی، صیانت از جایگاه کارشناسی دامپزشکی و تداوم همکاری میان دو دستگاه تأکید شد.
در پایان این نشست، در تقدیر از حمایتها و همراهیهای دستگاه قضایی با مجموعه دامپزشکی و اقدامات انجامشده در راستای صیانت از سلامت عمومی، لوح تقدیر معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور و همچنین لوح سپاس ادارهکل دامپزشکی استان بوشهر به دادستان بوشهر اهدا شد.
نظر شما