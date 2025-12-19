طرح ساماندهی کشتار دام در استان بوشهر اجرا شد

محمد حسن رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه اجرای مصوبات کمیته هماهنگی ساماندهی کشتارگاههای دام استان بوشهر و با پشتوانه دستور قضائی صادره از سوی دادستانی استان، فرآیند تعطیلی کشتارگاههای سنتی فاقد پروانه بهداشتی بهطور کامل اجرا و کشتار دام در سطح استان صرفاً در کشتارگاه صنعتی دارای پروانه بهداشتی انجام میشود.
وی با تأکید بر اینکه وظیفه ذاتی دامپزشکی تضمین سلامت عمومی و امنیت غذایی است، افزود: دامپزشکی در چارچوب قانون عمل میکند و پس از پایان مهلت مقرر، تنها گوشت و فرآوردههای خام دامی تولیدشده در واحدهای مجاز و دارای پروانه بهداشتی، مورد تأیید و اجازه مصرف قرار خواهد گرفت.
مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر افزود: هرگونه تولید، عرضه یا توزیع گوشت خارج از این چارچوب، غیرقابل تأیید بوده و مسئولیت عواقب بهداشتی و قانونی آن بر عهده متخلفان خواهد بود.
رهنما بیان کرد: در این زمینه تأکید شده است که تأمین، توزیع و تنظیم بازار گوشت بر عهده دستگاههای ذیربط بوده و دامپزشکی استان صرفاً در حوزه نظارت بهداشتی و سلامت عمومی ایفای نقش میکند.
وی اعلام کرد: با همکاری دستگاههای نظارتی و قضائی، نظارتهای بهداشتی بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و سلامت مردم، خط قرمز غیرقابل عدول این مجموعه است.
