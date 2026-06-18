به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی غضنفری عصر پنجشنبه در نشست شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان بوشهر با تأکید بر نقش فرهنگ ایثار و شهادت در مقاومت ملت ایران اظهار کرد: این فرهنگ سرمایه‌ای ارزشمند برای مقابله با تهدیدها و تداوم مسیر انقلاب اسلامی است.

وی از برگزاری کنگره سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر در اسفندماه سال جاری خبر داد و افزود: این کنگره با شعار «بوشهر؛ پرچمدار حماسه‌های نخست» برگزار می‌شود و کمیته‌های اجرایی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با اشاره به برگزاری یادواره‌های شهدا، برنامه‌های روایت‌گری، تولید آثار فرهنگی و هنری و دیدار با خانواده‌های شهدا گفت: تاکنون ۸۳۰ برنامه در سطح استان اجرا و ۸۵۹ دیدار با خانواده‌های معظم شهدا انجام شده است.

غضنفری بر ضرورت همکاری بیشتر دستگاه‌ها و فعال شدن همه کمیته‌های کنگره برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد فرهنگی تأکید کرد.