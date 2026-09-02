مطهری: خیبر خیلی زرنگ فوتبال بازی کرد؛ باید از این شکست درس بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مطهری، شامگاه چهارشنبه پس از دیدار تیمش برابر خیبر خرم‌آباد در نشست خبری اظهار داشت: پیش از هر چیز از شما اصحاب رسانه عذرخواهی می‌کنم. می‌دانم کار سختی دارید و برای پوشش مسابقات زحمت می‌کشید. درباره اتفاق روز گذشته نیز توضیح می‌دهم؛ تمرین ما به‌طور ناگهانی به ساعت ۶ منتقل شد و به همین دلیل نتوانستم در خدمت شما باشم.

وی افزود: از باشگاه خیبر و آقای فراز کمالوند، مربی خوب و باتجربه این تیم، نیز تشکر می‌کنم که زمین تمرین خود را در اختیار ما قرار دادند. این کارهای قشنگ و جوانمردانه است که در فوتبال می‌ماند و باید از آن تقدیر کرد.

سرمربی فولاد خوزستان در ادامه گفت: پیش از هر چیز، این برد را به آقای کمالوند و مجموعه خیبر تبریک می‌گویم. همچنین روز داور را که روز گذشته بود به همه داوران عزیز تبریک عرض می‌کنم و به داوران مسابقه امروز نیز خسته‌نباشید می‌گویم.

مطهری در ادامه درباره روند بازی اظهار داشت: اگر بخواهم درباره بازی صحبت کنم، در نیمه نخست، پیش از گلی که دریافت کردیم، دو، سه موقعیت بسیار خوب داشتیم، اما متأسفانه همان گلی را دریافت کردیم که از قبل آن را آنالیز کرده بودیم. می‌دانستیم خیبر در ضربات ایستگاهی و پرتاب‌های اوت تیم قدرتمندی است و با وجود اینکه روی این موضوع کار کرده و به بازیکنان هشدار داده بودیم، این گل به ثمر رسید.

وی افزود: این گل تا حدودی شیرازه تیم من را از هم پاشید. از طرف دیگر، ما سه بازی پشت سر هم را در شرایط گرمای شدید، بالای ۴۷ و ۴۸ درجه، انجام داده بودیم که این مسئله نیز مقداری از توان تیم را گرفت.

فشردگی مسابقات و گرمای هوا انرژی فولاد را گرفت

سرمربی فولاد خوزستان ادامه داد: اینکه شما در اهواز مقابل شمس‌آذر در گرمای بالای ۴۷ درجه بازی کنید، بعد به آبادان بروید و دوباره برگردید و مقابل استقلال قرار بگیرید، شرایط بسیار سختی است. سه بازی در فاصله چهار، پنج روز، انرژی زیادی از تیم من گرفت.

مطهری تصریح کرد: با این وجود، تلاش کردیم ریکاوری خوبی داشته باشیم و بازیکنان را برای این مسابقه آماده کنیم. در نیمه دوم نیز بازی کاملاً در اختیار ما بود و فرصت‌های بسیار خوبی ایجاد کردیم، اما نتوانستیم از موقعیت‌ها استفاده کنیم.

روی ضربات ایستگاهی خوب عمل نکردیم

وی با اشاره به ضعف فولاد در ضربات ایستگاهی گفت: ضربات ایستگاهی همیشه یکی از نقاط قوت تیم ما بوده است، اما متأسفانه امروز در این بخش خوب عمل نکردیم.

سرمربی فولاد خوزستان گفت: فوتبال قانون خودش را دارد؛ اگر از فرصت‌هایتان استفاده نکنید، فوتبال شما را تنبیه می‌کند. ما امروز موقعیت‌های خوبی داشتیم، اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم و در نهایت نتیجه را واگذار کردیم.

مطهری در ادامه با تمجید از عملکرد خیبر خرم‌آباد اظهار داشت: اگر بخواهم یک کلمه درباره عملکرد خیبر به کار ببرم، باید بگویم که این تیم امروز خیلی زرنگ فوتبال بازی کرد. آنها گل زدند و طبیعی بود که بعد از آن از گل خود محافظت کنند و اجازه ندهند نتیجه تغییر کند.

وی افزود: این پیروزی را به هواداران خیبر، کادر فنی این تیم، آقای فراز کمالوند و همه دوستان خوبم در مجموعه خیبر تبریک می‌گویم.

اداره تیم خصوصی در فوتبال امروز کار ساده‌ای نیست

سرمربی فولاد خوزستان با اشاره به شرایط باشگاه‌های خصوصی گفت: من احترام خاصی برای تیم‌هایی که به‌صورت خصوصی اداره می‌شوند، قائلم. اینجا جا دارد از آقای عبدی نیز نام ببرم که برای خیبر زحمت می‌کشند.

مطهری ادامه داد: خودم تجربه سرمربیگری در دو تیم خصوصی را داشته‌ام؛ یکی نساجی با آقای حدادیان و دیگری تراکتور با آقای زنوزی. بنابراین می‌دانم در شرایط فعلی فوتبال، تیم‌داری به‌صورت خصوصی چه مشقت‌ها و سختی‌هایی دارد.

وی تصریح کرد: در نهایت به مجموعه خیبر، آقای عبدی، کادر فنی و هواداران این تیم تبریک می‌گویم. آنها امروز شایسته این پیروزی بودند.

مطهری: ما باید از این شکست درس بگیریم

سرمربی فولاد خوزستان در پایان گفت: ما نیز باید از این بازی درس بگیریم. بازیکنان من امروز زحمت خودشان را کشیدند و تلاش کردند، اما اگر بخواهم صادقانه بگویم، امروز به اندازه خیبر باهوش و زرنگ نبودیم.

وی افزود: خیبر از موقعیت‌هایش به‌خوبی استفاده کرد و پس از به ثمر رساندن گل نیز توانست از برتری خود محافظت کند. به آنها تبریک می‌گویم و امیدوارم ما هم از این مسابقه برای ادامه مسیر درس بگیریم.