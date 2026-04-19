اعمال اقتدار در تنگه هرمز سلاحی راهبردی در برابر دشمن

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها- راضیه سالاری: همزمان با تحولات اخیر و تلاش دشمنان برای نفوذ در ایران و دسیسه چینی برای اینکه مردم پشت کشور خود را خالی کنند نیروهای مسلح ایران از همان ساعات نخست کنترل کامل منطقه را در دست گرفتند. در این میان، تسلط بر تنگه هرمز به عنوان یک نقطه راهبردی، نقشه دشمن برای تغییر معادلات منطقه‌ای را نقش بر آب کرد.

تحلیلگران نظامی معتقدند آنچه در این مرحله روی داد، شکست محاسباتی آمریکا و رژیم صهیونیستی بود. کشتی‌های آمریکایی که در خلیج فارس حضور یافته بودند، عملاً با واکنش قاطع ایران و انسداد مسیرهای حیاتی مواجه شده و به نوعی در وضعیت بن‌بست تاکتیکی قرار گرفتند. این شرایط، خواب‌های واشنگتن را که بر اساس سناریوهای تل‌آویو طراحی شده بود، با زوال راهبردی مواجه کرد.

از بندر چابهار تا جزایر قشم، ابوموسی و تنگستان بوشهر، هم‌اکنون هماهنگی کامل میان نیروهای نظامی و بومیان منطقه برای حراست از تمامیت ارضی ایران برقرار است.

گلوی آمریکا در حال فشرده‌شدن است

آیت الله سید محمدعلی معصومی، استاد برجسته حوزه و دانشگاه و تولیت حوزه علمیه مالک اشتر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با نثار درود به رزمندگان اسلام و ملت بزرگ ایران، بستن تنگه هرمز توسط شهید تنگسیری را اقدامی راهبردی دانست و تأکید کرد: خداوند متعال به ما امر فرموده تمام قوا را علیه دشمنان دین به کار گیریم و امروز این وعده صادق با همدلی مردم، رزمندگان و تجهیزات بومی در ایران اسلامی محقق شده است.

وی با اشاره به فرمان الهی برای استفاده از تمام قوا در برابر دشمنان دین، افزود: امروز در ایران اسلامی سه قوت مهم یعنی مردم، رزمندگان و ابزارآلات بومی در کنار هم قرار گرفته و به برکت تدابیر صحیح و دقیق امام شهید (ره) در ۳۷ سال گذشته، ایران قوی شکل گرفته است و دوست و دشمن به آن معترف هستند.

این استاد برجسته با تأکید بر نقش راهبردی تنگه هرمز در نبرد با استکبار، تصریح کرد: در جنگ رمضان، خداوند این نعمت را به ما عنایت کرد که تنگه هرمز به دست سردار شهید تنگسیری بسته شود؛ اقدامی که از بمب اتم هم بالاتر است و قدرت فشار بر آمریکا را به ما داده است. همین امروز پای خود را در گلوی آمریکا فشار داده‌ایم و ان‌شاءالله به پیروزی کامل خواهیم رسید.

آیت الله معصومی در پایان ضمن تشکر از ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همه مردم خون‌گرم استان هرمزگان و شهرستان بندرعباس، خاطرنشان کرد: از خداوند متعال قوت و قدرت برای همگان خواستاریم و امیدواریم به زودی شادی پیروزی بزرگ ملت ایران و جبهه مقاومت بر آمریکا و اسرائیل را جشن بگیریم.



امام جمعه سیریک: قدرت‌های جهانی برای مذاکره با ایران التماس می‌کنند

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن سالاری، امام جمعه سیریک، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تجربه تاریخی ابرقدرت‌ها پس از جنگ جهانی دوم اظهار داشت: آنان تمام امتیازات نظامی خود را به عرصه سیاست پمپاژ کردند و نتیجه آن سازمان مللی شد که امروز به ابزاری برای استعمار مدرن تبدیل شده است.

وی افزود: اما جمهوری اسلامی نه تنها هیچ کشور دیگری را ملتمسانه پای میز مذاکره نکشید، بلکه امروز کشورهای منطقه و حتی قدرت‌های جهانی برای مذاکره با ایران التماس می‌کنند.

لزوم خوش‌بینی مردم به مسئولان نظام

سالاری با تأکید بر لزوم خوش‌بینی مردم به مسئولان نظام گفت: وقتی تنگه هرمز در اختیار ما باشد، آمریکا از منطقه خارج شود و غرامت خسارت‌هایی را که به ما زده‌اند را بگیریم، به نتایج مدنظر در جنگ رسیده‌ایم.

وی تصریح کرد: امروز اگر جمهوری اسلامی و قدرت مسئولان نبود، دشمن هیچ سقفی از خانه‌های این ملت را سالم باقی نمی‌گذاشت.

وی با بیان اینکه دشمن امروز فهمیده است در چه عرصه‌ای وارد شده، افزود: مذاکره ما از نوع امتیازگیری و برد-برد مطلق است. دست ما روی ماشه است و با چشمان تیزبین به دشمن خیره شده‌ایم.

امام جمعه سیریک در پایان تأکید کرد: ما نه تنها مرد جنگ نظامی نیستیم بلکه در جنگ شناختی، جنگ هیبریدی، جنگ ترکیبی، جنگ دیپلماسی، جنگ اقتصادی، جنگ ارضی، جنگ هویتی و جنگ رسانه‌ای نیز با تمام قوا مقابل دشمن خواهیم ایستاد.

وی همچنین گفت: عزاداری برای رهبر عزیزمان را رها نمی‌کنیم همانطور که عزای سیدالشهداء اسلام را زنده نگه داشته است عزای رهبر شهیدمان انقلاب اسلامی را زنده نگه داشته است.