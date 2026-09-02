به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه بی توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای تهران، ادعا کرد: ایران تنها ۲ هفته با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت، بنابراین من آن احتمال را از بین بردم!

رئیس جمهور آمریکا که نمی خواهد استفاده کشورش از بمب های اتمی علیه ژاپن را به یاد بیاورد، مدعی شد: اگر به ایران اجازه می‌ دادیم به سلاح هسته‌ ای دست یابد، تا الان از آن استفاده کرده بود، چون آن‌ ها دیوانه هستند!

دونالد ترامپ سپس با تکرار ادعاهایی واهی به منظور کاهش قیمت های جهانی انرژی ادعا کرد: ما کنترل تنگه هرمز را در اختیار داریم؛ دیروز ۲۸ قایق و کشتی متعلق به سپاه پاسداران را نابود کردیم! من موفق شدم حرف خود را ثابت کنم!