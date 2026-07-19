حمزه نژاد: ناپایداری جوی و دریایی در هرمزگان تداوم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح یکشنبه در تشریح وضعیت جوی و دریایی هرمزگان، اظهار کرد: ساعات صبح امروز شرایط جوی و دریایی در سطح استان آرام خواهد بود، اما در ساعات بعدازظهر ناپایداری‌های جوی و دریایی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در محدوده دریایی استان به ویژه تنگه هرمز افزایش بادهای جنوب‌غربی و غربی موجب مواج شدن دریا خواهد شد. بر همین اساس توصیه می‌شود، شناورهای سبک و قایق‌های صیادی در ساعات بعدازظهر و اوایل شب تا حد امکان از تردد دریایی خودداری کنند و در صورت تردد احتیاط لازم را مدنظر قرار دهند.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان، بیان کرد: در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات استان به ویژه محدوده شهرستان بشاگرد شرایط برای وقوع رگبارهای تابستانی مهیاست و در این مناطق وقوع رعد و برق، تگرگ و تندباد لحظه‌ای محتمل خواهد بود.

حمزه‌نژاد ادامه داد: این شرایط جوی و دریایی فردا نیز در سطح استان تداوم خواهد داشت.

وی با اشاره به روند تغییرات دمایی استان، گفت: از امروز تا اواسط هفته جاری افزایش ۲ تا ۴ درجه‌ای دما در هرمزگان پیش‌بینی می‌شود که این افزایش به ویژه در سواحل، جزایر و مناطق شرقی استان محسوس‌تر خواهد بود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان، تصریح کرد: دلیل این افزایش دما تغییر جهت باد در منطقه دریایی از امروز تا اواسط هفته است. با کاهش وزش بادهای جنوب‌شرقی یا به اصطلاح محلی «کوش» رطوبت نسبی هوا در طول روز نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته و دمای بیشینه روزانه افزایش خواهد یافت.

وی در پایان درباره وضعیت جزر و مد در بندرعباس، گفت: در حال حاضر ساحل شهر بندرعباس در وضعیت جزر قرار دارد و زمان مد امروز ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه خواهد بود.