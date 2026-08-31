به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد صبح دوشنبه با تشریح وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان، اظهار کرد: امروز آخرین روز این هفته است که شرایط دریا برای ترددهای دریایی آرام خواهد بود و به صیادان و دریانوردان توصیه میشود در صورت تمایل به فعالیت دریایی امروز از فرصت موجود استفاده کنند.
وی افزود: از فردا با افزایش بادهای جنوب شرقی دریا متلاطم خواهد شد و این تلاطم تا روزهای پایانی هفته تداوم خواهد داشت.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان، ادامه داد: هرچه به روزهای پایانی هفته نزدیکتر شویم بر میزان ساعات وزش باد افزوده شده و تلاطم دریا نیز بیشتر و ماندگارتر خواهد شد.
حمزهنژاد با اشاره به وضعیت جوی استان، گفت: امروز همچنان شرایط برای رگبارهای تابستانه در ارتفاعات استان به ویژه شهرستان بشاگرد مهیا است و از فردا با افزایش رطوبت نسبی این شرایط میتواند تقویت شود.
وی درباره وضعیت دمایی استان نیز بیان کرد: از فردا با افزایش رطوبت نسبی هوا انتظار میرود تا روزهای پایانی هفته دمای هوا کاهش یابد و دماسنجهای هواشناسی در ساعات ظهر اعداد کمتری را نسبت به چند روز گذشته نشان دهند.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان در پایان درباره وضعیت جزر و مد در بندرعباس، گفت: ساعت ۱۲ امروز مد در ساحل شهر بندرعباس پیشبینی میشود. همچنین جزر بعدی ساعت ۱۸:۳۰ خواهد بود.
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