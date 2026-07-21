به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح سه‌شنبه در تشریح وضعیت جوی استان، اظهار کرد: امروز در ساعات صبح شرایط جوی در سطح استان آرام خواهد بود و این پایداری تا حوالی ظهر ادامه دارد.

وی افزود: از ساعات بعدازظهر افزایش بادهای شمال‌غربی و غربی در خلیج فارس و جزایر غربی استان از جمله کیش و لاوان به ویژه در محدوده غرب این جزایر پیش‌بینی می‌شود و به شناورهای سبک و صیادی توصیه می‌شود در ترددهای دریایی احتیاط لازم را داشته باشند.

حمزه‌نژاد ادامه داد: همچنین در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات استان به ویژه شهرستان بشاگرد رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق مورد انتظار است و توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در بستر رودخانه‌های فصلی به خصوص در محدوده بشاگرد و نواحی شرقی استان خودداری شود.

وی با اشاره به وضعیت دمایی استان، گفت: امروز نیز افزایش یک تا دو درجه‌ای دما در نقاط مختلف استان پیش‌بینی می‌شود. از فردا تا پایان هفته با تغییر جهت باد به جنوب‌شرقی و افزایش رطوبت نسبی از میزان دمای هوا نسبت به روزهای گذشته کاسته خواهد شد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی هرمزگان، خاطرنشان کرد: روز گذشته بیشینه دمای استان در شهرستان بستک به ۴۹ درجه سانتی‌گراد رسید و تداوم هوای گرم برای امروز نیز پیش‌بینی می‌شود.

وی همچنین، بیان کرد: در سواحل بندرعباس جزر دریا ساعت ۹ صبح و مد دریا ساعت ۱۵ بعدازظهر خواهد بود.