به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد صبح سهشنبه در تشریح وضعیت جوی استان، اظهار کرد: امروز در ساعات صبح شرایط جوی در سطح استان آرام خواهد بود و این پایداری تا حوالی ظهر ادامه دارد.
وی افزود: از ساعات بعدازظهر افزایش بادهای شمالغربی و غربی در خلیج فارس و جزایر غربی استان از جمله کیش و لاوان به ویژه در محدوده غرب این جزایر پیشبینی میشود و به شناورهای سبک و صیادی توصیه میشود در ترددهای دریایی احتیاط لازم را داشته باشند.
حمزهنژاد ادامه داد: همچنین در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات استان به ویژه شهرستان بشاگرد رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق مورد انتظار است و توصیه میشود از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در بستر رودخانههای فصلی به خصوص در محدوده بشاگرد و نواحی شرقی استان خودداری شود.
وی با اشاره به وضعیت دمایی استان، گفت: امروز نیز افزایش یک تا دو درجهای دما در نقاط مختلف استان پیشبینی میشود. از فردا تا پایان هفته با تغییر جهت باد به جنوبشرقی و افزایش رطوبت نسبی از میزان دمای هوا نسبت به روزهای گذشته کاسته خواهد شد.
کارشناس ادارهکل هواشناسی هرمزگان، خاطرنشان کرد: روز گذشته بیشینه دمای استان در شهرستان بستک به ۴۹ درجه سانتیگراد رسید و تداوم هوای گرم برای امروز نیز پیشبینی میشود.
وی همچنین، بیان کرد: در سواحل بندرعباس جزر دریا ساعت ۹ صبح و مد دریا ساعت ۱۵ بعدازظهر خواهد بود.
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