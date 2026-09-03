به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین صبح پنج شنبه در جریان سفر به استان چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت تغییر سیاست‌های حوزه علم و فناوری اظهار کرد: در گذشته بیشتر به دنبال تبدیل دانش به فناوری بودیم، در حالی که این فرآیند به‌تنهایی کافی نیست.

وی افزود: فناوری زمانی شکل می‌گیرد که دانش، تجربه و نیروی انسانی در کنار یکدیگر قرار گیرند و محصول جدیدی ایجاد شود، اما اگر فناوری به نوآوری تبدیل نشود، ارزش مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور ادامه داد: نوآوری یعنی خلق ارزش و این ارزش می‌تواند اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی باشد. بنابراین فناوری باید در نهایت به خلق ارزش منتهی شود و این خلق ارزش نیز باید استمرار داشته باشد.

افشین با تشریح رویکرد جدید معاونت علمی گفت: ما در معاونت علمی این پارادایم را تغییر داده‌ایم و تلاش می‌کنیم زنجیره‌ای از فناوری تا نوآوری و سپس قابلیت شکل بگیرد.

وی با اشاره به سفرهای استانی معاونت علمی بیان کرد: امروز در سفرهای استانی تلاش می‌کنیم زنجیره ارزش متناسب با ظرفیت‌های بومی هر استان ایجاد شود و پتانسیل‌های محلی و توان شرکت‌های دانش‌بنیان مورد توجه قرار گیرد.

وی پارک‌های علم و فناوری را رهبر اکوسیستم نوآوری استان‌ها دانست و گفت: پارک باید بتواند ایده را به سرمایه، سرمایه را به صنعت و صنعت را به بازار متصل کند.

معاون علمی رئیس‌جمهور افزود: از این پس حمایت‌های معاونت علمی نیز بر مبنای مأموریت‌محوری انجام می‌شود و پارکی که بتواند ایده را به فناوری، فناوری را به نوآوری و نوآوری را به قابلیت تبدیل کند، می‌تواند از اعتبارات معاونت علمی بهره‌مند شود.

افشین در بخش دیگری از سخنان خود درباره ظرفیت‌های چهارمحال و بختیاری در حوزه محیط زیست و جنگل‌های بلوط اظهار کرد: در بررسی ظرفیت‌های استان، دو مأموریت برای چهارمحال و بختیاری پیش‌بینی شده است که یکی از آنها احیای جنگل‌های بلوط است.

وی با اشاره به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان استان گفت: حدود ۶۹ شرکت دانش‌بنیان در چهارمحال و بختیاری فعال هستند و استان از نظر تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در رتبه سی‌ویکم کشور قرار دارد، اما از نگاه ما تعداد شرکت‌ها اهمیت کمتری نسبت به کیفیت دانش و توانمندی آنها دارد.

معاون علمی رئیس‌جمهور تصریح کرد: در حوزه احیای جنگل‌های بلوط می‌توان از ظرفیت‌های ژنتیکی و فناوری‌های هوشمندسازی استفاده کرد و حتی امکان ایجاد دوقلوی دیجیتال برای جنگل‌ها وجود دارد.

افشین ادامه داد: با استفاده از فناوری می‌توان وقوع آتش‌سوزی را پیش‌بینی کرد، زمان بروز آفات را تشخیص داد و روند رشد و آسیب‌های جنگل را پایش کرد تا یک زنجیره فناورانه برای حفاظت از این سرمایه ملی شکل گیرد.

وی با بیان اینکه فناوری همیشه نباید صرفاً به ثروت منتهی شود، گفت: در برخی موارد فناوری باید برای حفظ یک سرمایه ملی مورد استفاده قرار گیرد و جنگل‌های بلوط چهارمحال و بختیاری نمونه‌ای از این مأموریت هستند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور افزود: حدود ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار هکتار از جنگل‌های بلوط زاگرس در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد و می‌توان برای حفاظت از این ظرفیت، یک برنامه ملی تدوین کرد و در صورت موفقیت، الگوی به‌دست‌آمده را در سایر مناطق نیز توسعه داد.

افشین همچنین به ظرفیت استان در حوزه ماهی‌های سردابی اشاره کرد و گفت: این بخش نیز از ظرفیت‌های مهم چهارمحال و بختیاری است و می‌توان با استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و ظرفیت‌های موجود، زنجیره ارزش مناسبی در این حوزه ایجاد کرد.

