به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد شاکری در اجلاسیه شهدای جهاد و خدمت در فردوس با اشاره به هدف برگزاری این اجلاسیه بیان کرد: رهبر معظم انقلاب پس از زلزله سال ۱۳۴۷ به همراه جمعی از روحانیون و سایر عزیزان به فردوس آمدند و مشغول امدادرسانی و کمک شدند.

امام جمعه فردوس ادامه داد: ایشان در آن مقطع الگویی از مدیریت را نه فقط به شهرستان و استان، بلکه در دوران رهبری خود الگویی از مدیریت جهادی را به کشور و جهانیان معرفی کردند و در جایی از سخنانشان فرمودند که «چاره حل مشکلات کشور مدیریت جهادی است».

حجت‌الاسلام شاکری با بیان اینکه امروز بسیاری از کشورها این الگوی مدیریت را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند، گفت: سال گذشته توفیق داشتیم در خدمت شهدای جهادگر باشیم و امسال نیز این توفیق را داریم که یاد و خاطره آنان و همه عزیزانی که در حادثه زلزله سال ۱۳۴۷ جان خود را از دست دادند، گرامی بداریم.

وی بر ضرورت تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری در استان و شهرستان تأکید کرد و افزود: سال‌های گذشته این پیشنهاد را مطرح کردم و بخشی از اقدامات نیز انجام شد، اما همچنان لازم است برای سرمایه‌گذارانی که قصد حضور و سرمایه‌گذاری در استان و شهرستان را دارند، مسیر مشخص و تسهیل‌شده‌ای ایجاد شود.

امام جمعه فردوس خطاب به استاندار خراسان جنوبی گفت: خواستاریم کمیته، اتاق یا مجموعه‌ای ایجاد شود که یک سرمایه‌گذار را از لحظه ورود به استان و شهرستان تا زمانی که سرمایه‌گذاری به نتیجه رسیده و طرح به بهره‌برداری برسد، هدایت و همراهی کند.

امام جمعه فردوس افزود: برخی سرمایه‌گذاران از موانع و مشکلات موجود در این مسیر ابراز ناراحتی می‌کنند و امیدواریم با ایجاد چنین سازوکاری، زمینه برای حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران و بهره‌برداری از ظرفیت‌های شهرستان فراهم شود.