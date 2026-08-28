سرهنگ رضا رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، به ویژه شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی اظهار کرد: شهید شاخص بسیج ادارات و کارمندان کشور در سال ۱۴۰۵، استاندار شهید مالک رحمتی است.
رئیس سازمان بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۲۶۵ شهید کارمند استان، بهویژه شهید مهندس انصاری، نخستین استاندار شهید کشور، و شهید نورانی، معاون عمرانی استاندار، فرارسیدن هفته دولت و هفته بسیج ادارات و کارمندان را به مردم شریف ایران اسلامی، خانوادههای معظم شهدا و کارکنان خدوم دستگاههای اجرایی تبریک گفت.
وی همچنین با تبریک هفته وحدت و سالروز ولادت باسعادت پیامبر اکرم(ص)، پیامآور رحمت و مهربانی، و حضرت امام جعفر صادق(ع)، گفت: گرامیداشت این مناسبتها فرصتی ارزشمند برای تجدید پیمان با آرمانهای والای شهدا، تقویت روحیه خدمتگزاری و تأکید بر وحدت، همدلی و انسجام در مسیر پیشرفت کشور است.
سرهنگ رنجبر با بیان اینکه برنامههای هفته بسیج کارمندان با هدف کمک به دولت جمهوری اسلامی برگزار میشود، اظهار کرد:مأموریت این برنامهها، نقشآفرینی مؤثر در اسلامیشدن، کارآمدسازی و تحول اداری است.
وی شعار محوری این هفته را «جهاد خدمت در روزهای مقاومت» عنوان کردو افزود: برنامههای شاخص هفته بسیج کارمندان در شهرستانها و نقاط مختلف استان گیلان برگزار خواهد شد.
برگزاری یادواره شهدای کارمند در شهرستانها
رئیس سازمان بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان با اشاره به برنامههای پیشبینیشده در هفته بسیج کارمندان افزود: برگزاری یادواره شهدای کارمند در شهرستانهای آستانهاشرفیه و تالش، دیدار و سرکشی از خانوادههای معظم شهدا و حضور هدفمند و برنامهریزیشده مدیران و کارکنان ادارات در تجمعات شبانه مردم از جمله این برنامهها است.
وی برگزاری همایش «جهاد خدمت در روزهای مقاومت» با سخنرانی استاندار گیلان را از دیگر برنامههای هفته بسیج کارمندان عنوان کرد و گفت: در این هفته از مدیران و فرماندهان فعال در میزهای خدمت جهادی نیز تجلیل میشود.
سرهنگ رنجبر با اشاره به اجرای برنامههای دفاعی و حفاظتی در دستگاههای اجرایی اظهار کرد: رزمایش حفاظتی و دفاع از مقر دستگاههای اجرایی برگزار میشود و کارکنان ادارات در برنامههای آموزشی رزمی و اسلحهشناسی نیز شرکت خواهند کرد.
وی با بیان اینکه جهاد تبیین و برگزاری نشستهای بصیرتی از دیگر برنامههای هفته بسیج کارمندان است، افزود: این نشستها با هدف تبیین جنایتهای آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی علیه ملت ایران برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا و اهدای خون توسط کارکنان را از دیگر برنامههای این هفته دانست گفت: گرامیداشت یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت از محورهای مهم برنامههای هفته بسیج کارمندان است.
برپایی میزهای خدمت جهادی در مناطق کمبرخوردار
سرهنگ رنجبر با اشاره به اهمیت خدمترسانی به مردم، ضمن تهیه و توزیع ۵۰۰ بسته معیشتی برای افراد کمبرخوردار گفت: در مجموعه برنامههای هفته بسیج کارمندان، ۳۵ میز خدمت جهادی در نقاط مختلف استان چون روستاهای کمبرخوردار، مساجد، مصلاها و میادین برپا میشود تا مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی بهصورت مستقیم به مسائل و درخواستهای مردم رسیدگی کنند.
وی در راستای ایجاد نشاط و تقویت روحیه خدمت ویژه کارکنان ادارات گفت: اردوی یکروزه فرهنگی، بصیرتی و خانوادگی ویژه خواهران نیز در زیستبوم استانی برگزار شده است.
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