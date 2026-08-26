برگزاری بیش از ۲۰ عنوان برنامه هفته بسیج ادارات و کارمندان در چابهار

فرامرز سراوانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هفته بسیج ادارات و کارمندان فرصت ارزشمندی برای ایجاد روحیه تعهد و خدمترسانی جهادی و انقلابی در میان کارکنان ادارات است.
فرمانده حوزه بسیج شهید رجایی ادارات شهرستان چابهار ادامه داد: در همین راستا و با هدف تبیین رویکرد جهادی و تحول گرایانه در اجرای برنامههای امسال، بیش از ۲۰ عنوان برنامه کلیدی و محوری در نقاط مختلف شهری و روستایی شهرستان برگزار میشود.
وی با تأکید بر ضرورت زنده نگهداشتن یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی بهویژه شهدای کارمند اظهار داشت: غبارروبی و عطرافشانی گلزار مطهر شهدا، دیدار با خانوادههای معظم شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در ادارات از مهمترین برنامههای هفته بسیج ادارات و کارمندان در این راستا میباشد.
سراوانی با اشاره به اهمیت خدمترسانی بیمنت کارکنان ادارات به آحاد مردم جامعه بیان کرد: در این هفته میزهای خدمت جهادی و رزمایشهای خدمترسانی ادارات و دستگاههای اجرایی خدماترسان در نقاط مختلف شهرستان با قوت و قدرت در حال برگزاری است.
این مسئول تأکید کرد: هدف نهایی اجرای این برنامهها تکریم مردم به عنوان ولینعمتان و صاحبان اصلی این نظام و حرکت در مسیر ولایتفقیه تا رسیدن به عزت و سربلندی ایران مقتدر است.
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