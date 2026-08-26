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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

برگزاری بیش از ۲۰ عنوان برنامه هفته بسیج ادارات و کارمندان در چابهار

برگزاری بیش از ۲۰ عنوان برنامه هفته بسیج ادارات و کارمندان در چابهار

چابهار- فرمانده حوزه بسیج شهید رجایی ادارات چابهار از اجرای بیش از ۲۰ برنامه محوری توسط پایگاه‌های مقاومت بسیج ادارات این شهرستان خبر داد.

فرامرز سراوانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هفته بسیج ادارات و کارمندان فرصت ارزشمندی برای ایجاد روحیه تعهد و خدمت‌رسانی جهادی و انقلابی در میان کارکنان ادارات است.

فرمانده حوزه بسیج شهید رجایی ادارات شهرستان چابهار ادامه داد: در همین راستا و با هدف تبیین رویکرد جهادی و تحول گرایانه در اجرای برنامه‌های امسال، بیش از ۲۰ عنوان برنامه کلیدی و محوری در نقاط مختلف شهری و روستایی شهرستان برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی به‌ویژه شهدای کارمند اظهار داشت: غبارروبی و عطرافشانی گلزار مطهر شهدا، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در ادارات از مهم‌ترین برنامه‌های هفته بسیج ادارات و کارمندان در این راستا می‌باشد.

سراوانی با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی بی‌منت کارکنان ادارات به آحاد مردم جامعه بیان کرد: در این هفته میزهای خدمت جهادی و رزمایش‌های خدمت‌رسانی ادارات و دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان در نقاط مختلف شهرستان با قوت و قدرت در حال برگزاری است.

این مسئول تأکید کرد: هدف نهایی اجرای این برنامه‌ها تکریم مردم به عنوان ولی‌نعمتان و صاحبان اصلی این نظام و حرکت در مسیر ولایت‌فقیه تا رسیدن به عزت و سربلندی ایران مقتدر است.

کد مطلب 6928474

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