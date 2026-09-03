رزمایش «جهادگران فاطمی ۶» در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش «جهادگران فاطمی ۶» از صبح پنجشنبه در سراسر استان مازندران آغاز شده و به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت.
سرهنگ رضا سلیماننژاد، مسئول بسیج سازندگی سپاه کربلا در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز این رزمایش اظهار کرد: برنامه امسال همزمان با ایام برگزاری نخستین اردوی جهادی توسط رهبر شهید انقلاب برای امدادرسانی به زلزلهزدگان فردوس در خراسان جنوبی در شهریورماه سال ۱۳۴۷ برگزار میشود.
وی افزود: حضور در میان مردم و امدادرسانی به زلزلهزدگان فردوس، یکی از نمونههای شاخص حرکتهای جهادی و حضور مؤثر نیروهای انقلابی در عرصه خدمترسانی به مردم به شمار میرود و این رویداد، یادآور اهمیت فرهنگ جهاد و خدمت در جامعه است.
مسئول بسیج سازندگی مازندران با بیان اینکه این رزمایش در تمامی مناطق استان اجرا میشود، گفت: گروههای جهادی با حضور میدانی و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، برای پاسخگویی به نیازهای مردم و کمک به رفع مسائل و مشکلات مناطق مختلف استان فعالیت خواهند کرد.
سرهنگ سلیماننژاد شعار رزمایش «جهادگران فاطمی ۶» را «هر گروه جهادی، یک خدمت» عنوان کرد و ادامه داد: انتخاب این شعار نشاندهنده رویکرد اصلی رزمایش است و بر اساس آن، هر گروه جهادی متناسب با توانمندی، تخصص و ظرفیت خود، یک خدمت مشخص را دنبال خواهد کرد.
وی با اشاره به نقش گروههای جهادی در محرومیتزدایی و حل مسائل مناطق کمبرخوردار، خاطرنشان کرد: هدف این است که ظرفیت گروههای جهادی در مسیر گرهگشایی از مشکلات مردم به کار گرفته شود و خدمات مورد نیاز در نقاط مختلف استان ارائه شود.
مسئول بسیج سازندگی سپاه کربلا در پایان با تأکید بر اهمیت تقویت فرهنگ خدمترسانی اظهار کرد: رزمایش «جهادگران فاطمی ۶» فرصتی برای انسجام بیشتر گروههای جهادی، تقویت روحیه خدمتگزاری و استمرار حرکت جهادی در مسیر خدمت به مردم است.
سلیماننژاد ابراز امیدواری کرد با حضور و مشارکت پررنگ جهادگران در این رزمایش، خدمات مؤثر و ماندگاری در مناطق مختلف مازندران ارائه و بخشی از نیازهای مردم برطرف شود.
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