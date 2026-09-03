به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منادی بعدازظهر پنجشنبه در اختتامیه مرحله منطقهای جشنواره بازیهای بومی و ملی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تبریز، با حضور استانهای آذربایجانشرقی، آذربایجانغربی، اردبیل، زنجان، قزوین و گیلان، اظهار کرد: برگزاری چنین برنامههایی برای رشد جامعه ضروری است و باید زمینه دیده شدن استعدادهای کودکان و نوجوانان فراهم شود.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: نباید فرصت دیده شدن تنها در اختیار گروهی محدود قرار گیرد، چراکه در میان کودکان و نوجوانان استعدادهای فراوانی وجود دارد که با شناسایی و هدایت صحیح میتوانند آینده کشور را بسازند.
ورزشهای بومی، پیوند ورزش و فرهنگ
وی با اشاره به ظرفیت ورزشهای بومی و سنتی منطقه گفت: ورزش باستانی و پهلوانی در فرهنگ آذربایجان سابقهای دیرینه دارد و در کنار فعالیت جسمانی، مفاهیم اخلاقی، معنوی و فرهنگی را نیز به نسلهای مختلف منتقل کرده است.
منادی ادامه داد: ورزشهایی مانند ورزش پهلوانی، اسبسواری و تیراندازی بخشی از فرهنگ و تاریخ این سرزمین هستند و آشنایی کودکان با این ظرفیتها میتواند در تربیت همهجانبه آنان مؤثر باشد.
وی از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای برگزاری جشنواره بازیهای بومی و ملی قدردانی کرد و افزود: این جشنوارهها علاوه بر ایجاد نشاط، زمینه آشنایی کودکان با فرهنگ و هویت بومی و کشف استعدادهای آنان را فراهم میکنند.
کتابخوانی باید از خانواده آغاز شود
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه در خانوادهها گفت: ۴۱ سال است که معلم هستم و همواره به کتاب و کتابخوانی علاقه داشتهام و معتقدم کتاب باید به یکی از اجزای ثابت زندگی کودکان تبدیل شود.
وی افزود: همانطور که خانواده برای نیازهای روزمره فرزندان هزینه میکند، باید برای خرید کتاب و مراجعه به کتابخانه نیز اهمیت قائل شود و والدین میتوانند با پرسش از فرزندان درباره کتاب مورد علاقهشان، فرهنگ مطالعه را در خانواده نهادینه کنند.
هشدار درباره استفاده بیضابطه کودکان از فضای مجازی
منادی با انتقاد از استفاده بیضابطه کودکان از تلفن همراه و شبکههای اجتماعی اظهار کرد: یکی از آسیبهای جدی امروز، کاهش تمرکز کودکان و نوجوانان در اثر استفاده نادرست از فضای مجازی است.
وی ادامه داد: حجم بالای اطلاعاتی که بدون اولویتبندی در اختیار کودک قرار میگیرد، میتواند تمرکز و هدفمندی او را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین والدین باید بر میزان و محتوای استفاده فرزندان از تلفن همراه نظارت داشته باشند.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس تأکید کرد: نباید تلفن همراه را صرفاً برای سرگرم کردن کودک در اختیار او قرار دهیم، بلکه باید در کنار استفاده صحیح از فناوری، کتابخوانی، ورزش و فعالیتهای فرهنگی را نیز در برنامه زندگی آنان قرار دهیم.
هر کودک میتواند یک دانشمند بزرگ شود
منادی کودکان را سرمایههای اصلی کشور دانست و گفت: نباید هیچ کودکی را کوچک و کماهمیت تلقی کنیم؛ هر یک از کودکانی که امروز در چنین جشنوارههایی حضور دارند، میتوانند در آینده دانشمند، پژوهشگر، پزشک، هنرمند یا مدیر توانمندی باشند.
وی با اشاره به نمونههایی از دانشمندان بزرگ تاریخ افزود: ابنسینا، زکریای رازی و خواجه نصیرالدین طوسی نیز روزی کودکانی بودند که استعدادهایشان در مسیر درست هدایت شد؛ بنابراین باید استعداد کودکان امروز را جدی بگیریم.
تأکید بر آموزش از پنجسالگی
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اهمیت سالهای نخست زندگی اظهار کرد: دوران کودکی، زمان طلایی یادگیری و شکلگیری شخصیت است و نباید این فرصت را از دست داد.
منادی گفت: در مجلس موضوع آغاز آموزش از پنجسالگی مورد توجه قرار گرفته و حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار کودک باید تحت پوشش آموزش پیشدبستانی قرار گیرند.
وی افزود: در کشور حدود ۷.۵ میلیون کودک صفر تا شش سال وجود دارد و تشکیل سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک نیز در راستای توجه بیشتر به این دوره مهم انجام شده است.
سرمایهگذاری برای کودکان، سرمایهگذاری برای آینده است
منادی با تأکید بر نقش خانوادهها و مربیان در تربیت کودکان گفت: والدین و مربیان باید رفتار کودکان را با دقت دنبال کنند، علت تغییرات رفتاری آنان را بشناسند و متناسب با سن و شرایط کودک با او رفتار کنند.
وی خاطرنشان کرد: هر میزان سرمایهگذاری برای آموزش و تربیت کودک در سالهای ابتدایی زندگی، در آینده آثار بزرگی برای فرد و جامعه خواهد داشت و باید این دوره طلایی را دریابیم.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین با اشاره به فلسفه ورزش پهلوانی گفت: پهلوانی تنها به قدرت جسمانی محدود نمیشود، بلکه مهمترین ویژگی پهلوان، غلبه بر نفس و حمایت از مظلومان است و این فرهنگ باید در میان کودکان و نوجوانان تقویت شود.
منادی در پایان از مسئولان، مربیان و مدیران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استانهای حاضر در جشنواره قدردانی کرد و گفت: آینده کشور متعلق به همین کودکان است و باید امروز برای رشد، آموزش، تربیت و شکوفایی استعدادهای آنان برنامهریزی و سرمایهگذاری کنیم.
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