به گزارش خبرنگار مهر، رضا احمدی ظهر پنجشنبه در نشست با دامداران میانکاله با اشاره به حریق‌های متعدد اخیر در میانکاله اظهار کرد: اتفاقات اخیر بار دیگر نشان داد که حفاظت از این زیست‌بوم تنها با تکیه بر توان اداری و عملیاتی دستگاه‌های مسئول امکان‌پذیر نیست و مشارکت افرادی که به طور مستمر در منطقه حضور دارند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: دامداران از جمله گروه‌هایی هستند که ارتباط و حضور مستمر در عرصه میانکاله دارند و می‌توان از این ظرفیت برای دیده‌بانی، اطلاع‌رسانی فوری درباره مشاهده دود و آتش و انتقال اطلاعات میدانی به محیط‌بانان استفاده کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهشهر ادامه داد: در همین راستا، برنامه‌ای برای گفت‌وگوی مستقیم با تمامی دامداران میانکاله در دستور کار قرار گرفته است تا مسائل، دغدغه‌ها و شرایط آنان بدون واسطه بررسی و زمینه‌های همکاری هر یک از آنان در حوزه حفاظت از منطقه مشخص شود.

وی تصریح کرد: این برنامه صرفاً به برگزاری یک نشست عمومی محدود نمی‌شود و قرار است ارتباط با دامداران به صورت حضوری و چهره‌به‌چهره انجام شود تا علاوه بر شنیدن دیدگاه‌های آنان، ظرفیت‌های موجود برای مشارکت در حفاظت از میانکاله نیز شناسایی شود.

این مقام مسئول با تأکید بر اهمیت واکنش سریع در زمان وقوع حریق گفت: اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره مشاهده دود یا آتش و ارائه اطلاعات دقیق از محل و شرایط حادثه می‌تواند زمان رسیدن نیروهای عملیاتی را کاهش داده و از گسترش آتش جلوگیری کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهشهر خاطرنشان کرد: هدف نهایی، ایجاد یک ارتباط پایدار و سازمان‌یافته میان محیط‌بانان و دامداران است؛ به گونه‌ای که در کنار توجه به مسائل و واقعیت‌های معیشتی دامداران، مسئولیت مشترک برای حفاظت از میانکاله نیز تقویت شود.