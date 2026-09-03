جهادگران باید از اردوی جهادی عبور کرده و به گفتمان جهادی برسند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی پیش از ظهر پنجشنبه در اجلاسیه شهدای جهاد و خدمت در فردوس گفت: امیدواریم اجلاسیه شهدای جهاد و خدمت به مناسبت ۱۳ شهریور، فتح بابی برای گسترش گفتمان جهادی بر اساس منظومه فکری رهبر شهیدمان باشد.

سردار زهرایی با ادای احترام به شهدای انقلاب اسلامی و خانواده‌های شهدا، بیان کرد: اگرچه فرصت و مجال نام بردن از تک‌تک شهدای حاضر در این محفل نیست، اما باید از ابرمرد تاریخ، رهبر شهیدمان یاد کنیم؛ کسی که رهبر آزادی‌خواهان جهان بود و با اندیشه «انسان ۲۵۰ ساله»، هویت و معنای تازه‌ای به تاریخ بخشید.

وی ادامه داد: رهبر شهیدمان در شرایط بحران هویت و معنا، به بشریت آبرو و عزت بخشید و مکتبی را بر پایه «قیام لله» بنا کرد که ثمره آن، تربیت شهدایی بزرگ بود.

رئیس بسیج سازندگی کشور با اشاره به شهدای خدمت و مقاومت گفت: شهید جمهور، سیدالشهدای خدمت بود که مظلومانه زیست، مظلومانه خدمت کرد و مظلومانه به شهادت رسید.

وی افزود: شهدایی مانند شهید سلامی که فرمانده‌ای حماسه‌خوان و رجزخوان بود و همچنین شهید حاج غلامرضا سلیمانی که پدرانه مدیریت می‌کرد، نمونه‌هایی از تربیت‌یافتگان این مکتب هستند و بسیجیان عزیز نیز مشق خاکی بودن و بسیجی بودن را در رفتار و سکنات چنین مردان بزرگی مشاهده کرده‌اند.

دشمنان نمی‌توانند نور خدا را خاموش کنند

سردار زهرایی خطاب به دشمنان نیز گفت: آنهایی که تصور می‌کنند می‌توانند نور خدا را خاموش کنند و جبهه حق را از پا درآورند، باید بدانند مردم ما در مکتب علوی و نهضت عاشورایی، نگاه دیگری به دنیا دارند.

وی ادامه داد: مردم ما استمرار این مکتب را در سبک زندگی، مدیریت و شخصیت رهبر شهیدمان دیده‌اند و امروز عینیت‌بخش مفاهیمی هستند که در این مکتب آموخته‌اند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور، شهدای جهادگر را مصداق بارز و عینی این حرکت دانست و گفت: رهبر شهیدمان فرمودند حضور یک جهادگر در یک منطقه محروم، خود مصداق بارز و عینی آیه قرآن و دعوت مردم به خیر است.

سردار زهرایی افزود: هنگامی که جهادگران آسمانی می‌شوند و آرزوهای خود را می‌سوزانند، تازه به چراغ راه جریان جهانی تبدیل می‌شوند.

«نشان ملی فردوس» تجلیل از کمربسته‌های خدمت است

وی در ادامه با اشاره به برنامه «نشان ملی فردوس» گفت: هر کسی که به تأسی از رهبر شهیدمان که در سال ۱۳۴۷ به این منطقه آمد ، قدم برداشته باشد، در فرآیندی شناسایی شده و در رویداد ملی «نشان فردوس» مورد تقدیر قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور افزود: این نشان به کمربسته‌های خدمت بی‌منت به مردم و فرزندان ولایت اهدا می‌شود.

وی با اشاره به آغاز برنامه‌های جهادگران در سراسر کشور اظهار کرد: از این لحظه، جهادگران عزیز ما در سراسر کشور که ده‌ها هزار گروه جهادی را تشکیل می‌دهند، آماده‌اند تا به مناسبت روز حرکت‌های جهادی و امداد مردمی که ۱۳ شهریور در تقویم جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است، رزمایش خود را آغاز کنند.

سردار زهرایی گفت: جهادگران در این رزمایش به مناطق محروم روستایی و حاشیه شهرها می‌روند و تحقق شعار عدالت و پیشرفت را در دستور کار خود قرار می‌دهند.

وی با تأکید بر ضرورت عبور جهادگران از فعالیت‌های صرفاً اردوگاهی بیان کرد: در اردوی جهادی متوقف نشوید؛ در خدمت صرف متوقف نشوید و حتی در گسترش گفتمان جهادی نیز توقف نکنید.

وی با اشاره به تعبیر رهبر شهید از جهادگران به عنوان «سفیران کار و تلاش» گفت: شما سفیر و نماینده کار و تلاش هستید و هر کسی که به شما نگاه می‌کند، باید یاد کار و تلاش بیفتد.

زهرایی ادامه داد: جهادگران خط‌شکن، بن‌بست‌شکن، پیشران و پیش‌رونده هستند و باید بتوانند به لوکوموتیو و نیروی پیش‌برنده جامعه تبدیل شوند.

وی با اشاره به آغاز رزمایش جهادگران فاطمی اظهار کرد: درخواست من این است که در رزمایش جهادگران فاطمی که از این لحظه آغاز می‌شود، به صورت جغرافیامحور، مسئله‌محور، مردم‌پایه و با خلوص و خدمت بی‌منت حضور پیدا کنیم.

در پایان با ذکر «یا رقیه، یا رقیه، یا رقیه سلام‌الله‌علیها»، آغاز رزمایش جهادگران فاطمی در سراسر کشور اعلام شد.