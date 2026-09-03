به گزارش خبرنگار مهر، داراب بارگاهی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در یک سال گذشته ادارهکل بیمه سلامت استان بوشهر با تمرکز بر توسعه پوشش بیمهای، حمایت از بیماران، تقویت خدمات سلامت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات، اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده است.
مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر با اشاره به اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع گفت: بیمه سلامت استان در مسیر اجرای این برنامه ملی با هدف تقویت سطح اول خدمات سلامت، هدایت صحیح بیماران، کاهش مراجعات غیرضروری و هزینههای القایی و حرکت از درمانمحوری به سمت پیشگیری و سلامتمحوری گام برداشته است.
بارگاهی ادامه داد: شهرستان دشتستان به عنوان شهرستان منتخب استان در اجرای این برنامه مورد توجه ویژه قرار گرفته و تلاش میشود با توسعه نظام ارجاع، بیماران خدمات مورد نیاز خود را در زمان مناسب و از مسیر صحیح دریافت کنند.
وی با اشاره به حمایتهای بیمه سلامت از بیماران خاص و صعبالعلاج بیان کرد: تاکنون ۳۳ هزار نفر در استان بوشهر نشاندار شدهاند که از این تعداد ۱۲ هزار نفر بیمهشده خاص بیمه سلامت و ۲۱ هزار نفر مربوط به بیمه تأمین اجتماعی هستند و بیماران مشمول بیمه سلامت از خدمات حمایتی بسته بیماران خاص و صعبالعلاج استفاده میکنند.
مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر گفت: سرانه هر بیمار خاص و نشاندار در این طرح از ۸۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ به ۱۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است.
بارگاهی افزود: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون بیش از ۱۹۳ میلیارد تومان برای بیماران خاص و صعبالعلاج هزینه شده و این حمایتها با هدف کاهش هزینههای درمانی و کمک به بیماران و خانوادههای آنان انجام میشود.
پوشش رایگان بیمه برای پنج دهک نخست
وی با تأکید بر رویکرد بیمه سلامت در تحقق عدالت در سلامت اظهار داشت: پنج دهک نخست جامعه از پوشش بیمه سلامت رایگان برخوردار هستند و حق بیمه دهکهای بالاتر نیز متناسب با درآمد خانوار تعیین و دریافت میشود.
بارگاهی افزود: دهکهای ششم تا نهم نیز از ۴۰ تا ۷۰ درصد تخفیف در پرداخت حق بیمه برخوردار هستند.
وی از شهروندان خواست برای استعلام وضعیت بیمهای خود از سامانه شهروندی بیمه سلامت، سامانه تلفنی و کد دستوری استفاده کنند.
پرداخت ۶۴ میلیارد ریال برای حمایت از زوجهای نابارور
مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر حمایت از زوجهای نابارور را از دیگر اولویتهای این سازمان عنوان کرد و گفت: در یک سال گذشته یک هزار و ۴۸۱ نفر تحت پوشش خدمات مربوط به ناباروری قرار گرفتهاند و از ابتدای اجرای طرح تاکنون قریب به ۶۴ میلیارد ریال در این حوزه پرداخت شده است.
وی خاطرنشان کرد: حمایت از زوجهای نابارور در راستای حمایت از خانواده و سیاستهای جمعیتی دنبال میشود و تلاش داریم دسترسی افراد به خدمات مورد نیاز در این حوزه تسهیل شود.
پرداخت بیش از ۳۱۶ میلیارد تومان به مراکز درمانی
بارگاهی درباره پرداخت مطالبات مراکز و مؤسسات طرف قرارداد نیز گفت: طی سه ماه نخست سال جاری، بیش از ۳۱۶ میلیارد تومان به صورت علیالحساب به مراکز و مؤسسات طرف قرارداد پرداخت شده است.
وی هدف از این پرداختها را کمک به تأمین نقدینگی مراکز، استمرار ارائه خدمات به بیمهشدگان و جلوگیری از اختلال در روند خدمترسانی عنوان کرد و افزود: برای تسویه مطالبات مربوط به سال گذشته و تداوم پرداختها، تخصیص و تأمین منابع مالی از سوی دولت ضروری است.
تمرکز بر پیشگیری و کاهش تجویزهای غیرضروری
مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر با اشاره به ضرورت حرکت از درمانمحوری به سمت پیشگیری گفت: پیشگیری سطح چهار و اقدامات مرتبط با جلوگیری از تجویزهای غیرضروری از محورهای مورد توجه بیمه سلامت استان در سال گذشته بوده و این موضوع با حساسیت بیشتری در سال جدید دنبال میشود.
وی افزود: این رویکرد با هدف ارتقای کیفیت خدمات، صیانت از منابع بیمهای و کاهش هزینههای القایی از طریق پایش و بررسی الگوهای تجویز و همکاری با پزشکان و مراکز ارائهدهنده خدمات دنبال میشود.
بارگاهی همچنین از پوشش خدمات توانبخشی در تعهدات بیمه سلامت خبر داد و گفت: بیمهشدگان میتوانند مطابق ضوابط و تعرفههای مصوب از پوشش بیمهای این خدمات استفاده کنند و میزان تعهد سازمان، متناسب با نوع مالکیت مراکز ارائهدهنده خدمات، تا ۷۰ درصد هزینههای مشمول تعهد را پوشش میدهد.
وی در پایان تأکید کرد: تلاش بیمه سلامت استان بوشهر این است که با استفاده از ظرفیتهای موجود و همراهی دولت، دانشگاه علوم پزشکی، مراکز و مؤسسات طرف قرارداد و سایر شرکای کاری، مسیر خدمترسانی شفافتر، پایدارتر و عادلانهتر به مردم استان ادامه یابد و با تقویت برنامههایی همچون پزشک خانواده و نظام ارجاع، گامی مؤثر در ارتقای سلامت جامعه و کاهش دغدغههای مردم برداشته شود.
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