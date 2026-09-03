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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸

پایان فرار ۲ساله کلاهبردار ۱۰۰ میلیاردی در خرم‌آباد

پایان فرار ۲ساله کلاهبردار ۱۰۰ میلیاردی در خرم‌آباد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی خرم‌آباد از دستگیری محکوم متواری که با پرونده‌ای به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال، بیش از دو سال تحت تعقیب مراجع قضایی بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی کیان مهر در سخنانی، اظهار داشت: در پی دریافت نیابت قضایی از استان اردبیل مبنی بر شناسایی و دستگیری محکوم متواری با محکومیت مالی ۱۰۰ میلیاردریالی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس شهرستان خرم‌آباد قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و رصدهای میدانی، موفق شدند مخفیگاه متهم را شناسایی کنند. این فرد که با چندین حکم جلب قضایی تحت تعقیب بود، سرانجام در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد، عنوان کرد: متهم پس از تکمیل پرونده و سیر مراحل قانونی، برای اجرای احکام صادره به مرجع قضایی تحویل داده شد.

کد مطلب 6936389

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