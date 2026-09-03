به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی تیموری در سخنانی، اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر تصرف غیرقانونی بخشی از اراضی منابع طبیعی و ملی توسط فردی در این شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی رومشکان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، متوجه شدند که فردی با سوءاستفاده از موقعیت، بیش از دو هزار مترمربع از اراضی و مراتع ملی را به زمین کشاورزی خود الحاق کرده و به‌صورت غیرقانونی آن را تصرف کرده است.

فرمانده انتظامی رومشکان با اشاره به اینکه پس از اطمینان از صحت موضوع و هماهنگی با مراجع قضایی، عملیات آزادسازی اراضی اجرا شد، تصریح کرد: در این عملیات، ضمن دستگیری متهم و تشکیل پرونده قضایی، اراضی تصرف‌شده با حکم دادستان از وی خلع‌ید و به دامان منابع ملی بازگردانده شد.

سرهنگ تیموری با تأکید بر اینکه پلیس با هرگونه دست‌اندازی و تعرض به اراضی ملی و بیت‌المال قاطعانه برخورد خواهد کرد، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک در این زمینه را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.