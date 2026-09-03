  1. استانها
  2. لرستان
۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

۲ هزار متر از اراضی ملی رومشکان به بیت‌المال بازگشت

۲ هزار متر از اراضی ملی رومشکان به بیت‌المال بازگشت

رومشکان - فرمانده انتظامی رومشکان از شناسایی و خلع‌ید اراضی ملی که توسط فردی سودجو تصرف شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی تیموری در سخنانی، اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر تصرف غیرقانونی بخشی از اراضی منابع طبیعی و ملی توسط فردی در این شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی رومشکان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، متوجه شدند که فردی با سوءاستفاده از موقعیت، بیش از دو هزار مترمربع از اراضی و مراتع ملی را به زمین کشاورزی خود الحاق کرده و به‌صورت غیرقانونی آن را تصرف کرده است.

فرمانده انتظامی رومشکان با اشاره به اینکه پس از اطمینان از صحت موضوع و هماهنگی با مراجع قضایی، عملیات آزادسازی اراضی اجرا شد، تصریح کرد: در این عملیات، ضمن دستگیری متهم و تشکیل پرونده قضایی، اراضی تصرف‌شده با حکم دادستان از وی خلع‌ید و به دامان منابع ملی بازگردانده شد.

سرهنگ تیموری با تأکید بر اینکه پلیس با هرگونه دست‌اندازی و تعرض به اراضی ملی و بیت‌المال قاطعانه برخورد خواهد کرد، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک در این زمینه را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

کد مطلب 6936390

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها