کاهش جرایم با همراهی مردم؛ ضرورت بازنگری در قوانین جرایم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی ظهر پنجشنبه در نشست فرماندهان انتظامی در بوشهر با تجلیل از ایثارگری شهدای گرانقدر در حفظ امنیت مرزها، استان بوشهر را سرزمینی با سابقه درخشان در ایستادگی برابر استعمار و بیگانگان دانست و اظهار کرد: بوشهر دیار دلیران تنگستان و مهد استعمارستیزی است و مردم این استان همواره در صف مقدم مرزبانی و پاسداری از کیان جمهوری اسلامی ایران قرار داشته‌اند.

وی با اشاره به وضعیت امنیتی کشور افزود: با وجود تمامی توطئه‌های دشمنان استکباری علیه نظام اسلامی، وضعیت مرزها، سواحل و جزایر بسیار مطلوب است و با هماهنگی و هم‌افزایی نیروهای نظامی، انتظامی، ارتش و سپاه پاسداران، امنیت پایداری در سراسر کشور برقرار است.

کاهش جرایم با همراهی مردم

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور کاهش آمار جرایم در کشور و استان بوشهر را نتیجه فهم بالای مردم و همکاری آنان با مجموعه انتظامی دانست و تصریح کرد: آنچه برای مجموعه انتظامی اهمیت دارد، آرامش و امنیت عمومی مردم است.

رضایی ادامه داد: حضور شبانه‌روزی مأموران پلیس در کنار مردم، نشان‌دهنده تعامل سازنده جامعه با پلیس برای تحقق امنیت پایدار است و بخش مهمی از موفقیت‌های حاصل‌شده در حوزه تأمین امنیت داخلی، نتیجه همین همراهی عمومی است.

ضرورت بازنگری در قوانین جرایم

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت اصلاح و بازنگری در قوانین مربوط به جرایم خاطرنشان کرد: یکی از اولویت‌های ضروری در کشور، اصلاح تناسب میان جرم و مجازات است؛ چرا که بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، در برخی موارد هزینه ارتکاب جرم با خود جرم تناسب ندارد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه تناسب مجازات با جرم می‌تواند نقش مهمی در افزایش بازدارندگی داشته باشد، گفت: لازم است قوانین موجود با نگاهی دقیق و با توجه به حقوق شهروندان و نیازهای دستگاه‌های انتظامی و قضایی مورد بازنگری قرار گیرد.

رضایی ابراز امیدواری کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نگاهی دقیق، در راستای رعایت حقوق شهروندان و حمایت از دستگاه‌های انتظامی و قضایی، نسبت به اصلاح قوانین اقدام کنند تا با ایجاد تناسب واقعی میان جرایم و مجازات‌ها، شاهد بازدارندگی حداکثری در برابر ناهنجاری‌ها و جرایم باشیم.