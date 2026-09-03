به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با صدور پیامی، حمله هوایی روز گذشته (سه‌شنبه، ۱۰ شهریور) نیروهای آمریکایی به یک مجلس عروسی در منطقه کوهستک شهرستان سیریک استان هرمزگان را که به شهادت و مجروحیت دهها تن از هموطنان انجامید، محکوم کرد و این ضایعه را تسلیت گفت.

در پیامی که روز چهارشنبه ۱۱ شهریور ماه منتشر شد، فرمانده کل سپاه با اشاره به ابعاد این جنایت، آن را «اقدامی تروریستی و ضد انسانی» از سوی رژیم آمریکا توصیف کرد که با هدف «زدودن شادی و نشاط از صحنه زندگی ملت شریف ایران و ایجاد رعب و وحشت در شهروندان غیرنظامی بیگناه» صورت گرفته است.

سرلشکر وحیدی در این پیام خطاب به خانواده‌های داغدار شهدا، با تأکید بر اینکه «خون پاک این شهیدان مظلوم هرگز بیحساب نخواهد ماند»، اظهار کرد که گریبان عاملان و آمران این جنایت را خواهد گرفت. وی با تصریح بر اینکه سپاه پاسداران و سایر نیروهای مسلح، «پاسدار حرمت خون این عزیزان و دیگر شهدای اقتدار ایران اسلامی» هستند، بر حفظ امنیت و آرامش کشور تأکید کرد.

گفتنی است در این حمله که به گفته منابع رسمی، یک منزل مسکونی را در بندر کوهستک هدف قرار داد، تاکنون شهادت چهار تن از هموطنان از جمله یک کودک چهار ساله و مجروحیت بیش از ۷۰ نفر تأیید شده است. استاندار هرمزگان با حضور در محل حادثه، از این جنایت جنگی به عنوان اقدامی آشکار بر خلاف قوانین بینالمللی یاد کرد.