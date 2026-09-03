به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین سلیم‌زاده، جوان مؤمن و برومند اهل شهرستان تنکابن، در راه دفاع از کیان ایران اسلامی و پاسداری از امنیت مرزهای کشور در حمله دشمن آمریکایی به خوزستان به شهادت رسید.

این شهید والامقام از جوانان مؤمن و انقلابی منطقه بود که با حضور در عرصه دفاع از میهن، جان خود را در مسیر صیانت از امنیت و آرامش مردم فدا کرد و نام خود را در شمار شهدای سرافراز دیار علویان به ثبت رساند.

سعید کهن‌سال، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران، با صدور پیامی ضمن تبریک و تسلیت شهادت این جوان تنکابنی، این ضایعه را به خانواده معظم شهید، مردم شهرستان تنکابن و مردم شهیدپرور استان مازندران تسلیت گفت.

وی با اشاره به جایگاه والای شهادت در فرهنگ ایثار و مقاومت اظهار کرد: شهید سلیم‌زاده با انتخاب مسیر دفاع از میهن و امنیت مردم، ادامه‌دهنده راه شهدای کربلا و مکتب ایثار و شهادت بود و شهادت او افتخاری ماندگار برای خانواده این شهید و مردم استان مازندران به شمار می‌رود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران همچنین از برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر شهید امیرحسین سلیم‌زاده در روزهای آینده در شهرستان تنکابن خبر داد.

جزئیات زمان و مکان دقیق مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید پس از اعلام رسمی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.