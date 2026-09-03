به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری بعدازظهر پنجشنبه در دیدار مدیرکل و معاونان صدا و سیمای مرکز قم که به مناسبت هفته وقف در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی وقف، بر تقویت همکاری میان اوقاف و رسانه تأکید کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم اظهار کرد: اوقاف علاوه بر نقش نظارتی، خود را خدمتگزار موقوفات و بقاع متبرکه می‌داند و این اماکن مقدس را متعلق به همه مردم می‌داند.

وی با قدردانی از همکاری‌های صدا و سیمای مرکز قم افزود: تعامل میان دو مجموعه در سال‌های گذشته در زمینه فرهنگ‌سازی، تعظیم شعائر دینی و تکریم امامزادگان نتایج خوبی به همراه داشته است و این مسیر می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های موجود توسعه پیدا کند.

اسکندری با اشاره به جایگاه باورهای دینی در هویت جامعه بیان کرد: اعتقاد به عالم، خالق هستی و جهان پس از مرگ از ارکان هویت دینی و فرهنگی ماست و این باورها در شکل‌گیری تمدن اسلامی نقش داشته‌اند.

چهار ضلع فرهنگی باید کنار هم باشند

وی ادامه داد: برای تبیین و تعمیق این مفاهیم، ظرفیت حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، رسانه و دستگاه‌های اجرایی باید در کنار یکدیگر قرار گیرد تا یک ساختار منسجم برای تولید و انتقال محتوای فرهنگی شکل بگیرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم تصریح کرد: حوزه و دانشگاه می‌توانند در تولید محتوای علمی و دینی نقش‌آفرینی کنند و رسانه نیز با شناخت نیازهای جامعه، این محتوا را به شکل مؤثر در اختیار مردم قرار دهد.

وی افزود: فعالیت جداگانه هر یک از این مجموعه‌ها نمی‌تواند به نتیجه مطلوب منجر شود و هم‌افزایی میان آنها زمینه اقدامات مؤثرتر و ماندگارتر را فراهم خواهد کرد.

اسکندری با اعلام آمادگی اوقاف برای مشارکت در این روند گفت: این موضوع تنها به اوقاف اختصاص ندارد و سایر دستگاه‌های فرهنگی نیز می‌توانند در شکل‌گیری چنین همکاری منسجمی مشارکت داشته باشند.

اقتصاد وقف در خدمت نیت واقف است

وی در ادامه با اشاره به ابعاد مختلف فعالیت اوقاف اظهار کرد: بخشی از اقدامات این مجموعه ممکن است در ظاهر ماهیت اقتصادی داشته باشد اما موقوفات در ذات خود دارای کارکردهای فرهنگی، دینی و اجتماعی هستند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم توضیح داد: زمانی که درآمد یک موقوفه برای برگزاری مجالس عزاداری حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام اختصاص یافته است، فعالیت اقتصادی برای افزایش بهره‌وری آن موقوفه در نهایت به اجرای یک برنامه فرهنگی و دینی منتهی می‌شود.

وی افزود: عواید برخی موقوفات نیز برای کمک به فقرا، آزادی زندانیان، تأمین دارو و درمان بیماران نیازمند و دیگر خدمات اجتماعی هزینه می‌شود که نشان‌دهنده گستره آثار وقف در جامعه است.

اسکندری خاطرنشان کرد: بر همین اساس، معرفی ظرفیت وقف نیازمند نگاه جامع است و نباید این سنت حسنه تنها از زاویه درآمد و مسائل اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

معرفی فرهنگ وقف را تقویت می‌کنیم

وی با قدردانی از مدیران پیشین صدا و سیمای مرکز قم گفت: تعامل مناسبی میان اوقاف و این مجموعه وجود داشته و امیدواریم مدیریت جدید صدا و سیما نیز با بهره‌گیری از تجربه‌های گذشته، زمینه همکاری‌های تازه و مؤثرتر را فراهم کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم بر ضرورت توسعه همکاری رسانه‌ای برای معرفی وقف و بقاع متبرکه تأکید کرد و افزود: رسانه می‌تواند ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی موقوفات را برای مردم تبیین و آثار و برکات این سنت را به جامعه معرفی کند.

وی در پایان گفت: موقوفات و بقاع متبرکه سرمایه‌هایی برای فرهنگ، ایمان و خدمت‌رسانی اجتماعی هستند و استفاده صحیح از ظرفیت رسانه در معرفی این داشته‌ها می‌تواند به شناخت بیشتر جامعه از کارکردهای وقف کمک کند.