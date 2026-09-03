  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۲۰

شبکه برق آذربایجان‌ غربی با ۳.۴ همت اعتبار تقویت شد

شبکه برق آذربایجان‌ غربی با ۳.۴ همت اعتبار تقویت شد

ارومیه - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی گفت: ۳۴ هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های توسعه، اصلاح و بهسازی شبکه برق در نقاط مختلف استان هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر کیامهر در این زمینه، اظهار کرد: این طرح‌ها با هدف توسعه و تقویت شبکه برق، تامین برق متقاضیان جدید، رفع ضعف ولتاژ، بهبود روشنایی معابر و تامین برق مورد نیاز طرح‌های مسکن، مراکز صنعتی و بخش کشاورزی اجرا شده است.

وی ادامه داد: برای تامین برق متقاضیان جدید شهری و روستایی، ۷۲ کیلومتر شبکه ۲۰ کیلوولت و ۱۱۲.۸ کیلومتر شبکه فشار ضعیف احداث شده و ۲۵ دستگاه پست هوایی و ۲ هزار و ۵۸۹ دستگاه چراغ روشنایی نیز نصب شده است که برای اجرای این طرح یک‌هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی گفت: اصلاح شبکه با هدف رفع ضعف ولتاژ مشترکان شهری و روستایی نیز با اجرای ۷۷.۴۲ کیلومتر شبکه ۲۰ کیلوولت و ۴۹.۶۶ کیلومتر شبکه فشار ضعیف، احداث ۱۸۶ دستگاه پست هوایی و نصب ۱۹۱ دستگاه چراغ روشنایی انجام شده که چهار هزار و ۶۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای آن هزینه شده است.

کیامهر ادامه داد: همچنین برای احداث شبکه روشنایی معابر شهری و روستایی به طول ۲۰ کیلومتر و نصب ۷۱۴ دستگاه چراغ روشنایی نیز با صرف ۱۳۰ میلیارد ریال اعتبار انجام شده است.

وی افزود: تامین برق سایت‌های نهضت ملی مسکن در سطح استان نیز شامل اجرای ۵۸.۷ کیلومتر شبکه ۲۰ کیلوولت، ۴.۶ کیلومتر شبکه فشار ضعیف، احداث سه دستگاه پست هوایی و نصب ۳۲ دستگاه چراغ روشنایی است که برای اجرای آن ۲۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی اضافه کرد: توسعه شبکه برای افزایش قدرت مانور نیز با اجرای ۴۰ کیلومتر شبکه ۲۰ کیلوولت و سرمایه‌گذاری ۱۶۰ میلیارد ریال انجام شده است.

کیامهر اضافه کرد: احداث ۶۷ کیلومتر شبکه فیبر نوری در نواحی مختلف استان با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال و همچنین احداث شبکه و پست‌های هوایی برای تامین برق مراکز صنعتی و کشاورزی با اجرای ۲۸ کیلومتر شبکه ۲۰ کیلوولت و احداث ۱۴۶ دستگاه پست هوایی با اعتبار یک‌هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال از دیگر طرح‌های اجراشده است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های برق در استان اظهار کرد: تقویت و بهسازی شبکه، افزایش پایداری و قابلیت اطمینان تامین برق و فراهم کردن زیرساخت لازم برای پاسخگویی به نیاز مشترکان جدید از اولویت‌های شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌ غربی است.

کد مطلب 6936612

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها