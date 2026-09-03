شبکه برق آذربایجان‌ غربی با ۳.۴ همت اعتبار تقویت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر کیامهر در این زمینه، اظهار کرد: این طرحها با هدف توسعه و تقویت شبکه برق، تامین برق متقاضیان جدید، رفع ضعف ولتاژ، بهبود روشنایی معابر و تامین برق مورد نیاز طرحهای مسکن، مراکز صنعتی و بخش کشاورزی اجرا شده است.
وی ادامه داد: برای تامین برق متقاضیان جدید شهری و روستایی، ۷۲ کیلومتر شبکه ۲۰ کیلوولت و ۱۱۲.۸ کیلومتر شبکه فشار ضعیف احداث شده و ۲۵ دستگاه پست هوایی و ۲ هزار و ۵۸۹ دستگاه چراغ روشنایی نیز نصب شده است که برای اجرای این طرح یکهزار و ۵۷۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی گفت: اصلاح شبکه با هدف رفع ضعف ولتاژ مشترکان شهری و روستایی نیز با اجرای ۷۷.۴۲ کیلومتر شبکه ۲۰ کیلوولت و ۴۹.۶۶ کیلومتر شبکه فشار ضعیف، احداث ۱۸۶ دستگاه پست هوایی و نصب ۱۹۱ دستگاه چراغ روشنایی انجام شده که چهار هزار و ۶۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای آن هزینه شده است.
کیامهر ادامه داد: همچنین برای احداث شبکه روشنایی معابر شهری و روستایی به طول ۲۰ کیلومتر و نصب ۷۱۴ دستگاه چراغ روشنایی نیز با صرف ۱۳۰ میلیارد ریال اعتبار انجام شده است.
وی افزود: تامین برق سایتهای نهضت ملی مسکن در سطح استان نیز شامل اجرای ۵۸.۷ کیلومتر شبکه ۲۰ کیلوولت، ۴.۶ کیلومتر شبکه فشار ضعیف، احداث سه دستگاه پست هوایی و نصب ۳۲ دستگاه چراغ روشنایی است که برای اجرای آن ۲۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی اضافه کرد: توسعه شبکه برای افزایش قدرت مانور نیز با اجرای ۴۰ کیلومتر شبکه ۲۰ کیلوولت و سرمایهگذاری ۱۶۰ میلیارد ریال انجام شده است.
کیامهر اضافه کرد: احداث ۶۷ کیلومتر شبکه فیبر نوری در نواحی مختلف استان با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال و همچنین احداث شبکه و پستهای هوایی برای تامین برق مراکز صنعتی و کشاورزی با اجرای ۲۸ کیلومتر شبکه ۲۰ کیلوولت و احداث ۱۴۶ دستگاه پست هوایی با اعتبار یکهزار و ۳۳۰ میلیارد ریال از دیگر طرحهای اجراشده است.
وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای برق در استان اظهار کرد: تقویت و بهسازی شبکه، افزایش پایداری و قابلیت اطمینان تامین برق و فراهم کردن زیرساخت لازم برای پاسخگویی به نیاز مشترکان جدید از اولویتهای شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی است.
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