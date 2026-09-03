محمدرضا سلامی‌ریک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ظهر پنجشنبه آتش‌سوزی در میان درختان کاج و علف‌های هرز پناهگاه حیات‌وحش لوندویل شهرستان آستارا، آغاز و با اقدام به موقع با واکنش سریع عوامل آتش نشانی و نیروهای محیط زیست مهار شد.

وی افزود: با اقدام سریع و هماهنگ نیروهای آتش‌نشانی، از گسترش آتش به نقاط حساس پناهگاه جلوگیری شد، اما این حادثه به ۲ هکتار از پوشش گیاهی منطقه شامل درختان کاج و تمشک‌زارها خسارت وارد کرد. همچنین ۷۰ اصله درخت دست‌کاشت کاج در جریان این آتش‌سوزی از بین رفت.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست آستارا با اشاره به اهمیت بخش نگهداری مرال‌ها (گوزن زرد ایرانی) در پناهگاه افزود: خوشبختانه آتش به این بخش سرایت نکرد و هیچ آسیبی به گونه‌های جانوری وارد نشد.

به گفته وی، عملیات مهار آتش اکنون پایان یافته و نیروهای آتش‌نشانی و محیط‌زیست در مرحله لکه‌گیری و خنک‌سازی نقاط باقی‌مانده هستند تا از بروز مجدد شعله‌ها جلوگیری شود.

سلامی ریک، با هشدار نسبت به خطر بروز حریق‌های عمدی یا سهوی در فصل گرم سال تأکید کرد: از شهروندان و مسافران درخواست می‌شود از هرگونه ایجاد آتش در حاشیه و داخل پناهگاه خودداری کرده و در صورت مشاهده تخلف زیست‌محیطی یا نشانه‌های حریق، موضوع را به یگان حفاظت محیط‌زیست آستارا اطلاع دهند.